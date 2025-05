„Představte si, že provozujete firmu, která neustále prodělává přes 200 milionů eur ročně – a nazýváte to úspěchem. To je současná realita basketbalových klubů v Eurolize. Osmnáct zúčastněných týmů každoročně prodělává ohromné částky, aniž by byl na obzoru udržitelný finanční model,“ uvedl Schweitzer na sociální síti LinkedIn.

Jenom tím potvrdil a vysvětlil rozhodnutí německého klubu, které zaznělo před několika dny.

Alba ve vrcholící sezoně Euroligy skončila stejně jako loni poslední, vyhrála jen pět z 34 zápasů.

„Výhry nezmění zásadní problém, ten systém se prostě sám neufinancuje. V našem klubu vytváříme systémy tak, aby nebyly závislé na neustálých finančních injekcích zvenčí. Naším cílem je, aby Alba existovala dalších sto let a déle. Proto tvoříme soběstačný model, kdy je úspěch na hřišti spojen s finanční odpovědností mimo něj,“ zdůvodnil pětapadesátiletý podnikatel, který stojí v čele klubu od roku 2016.

Zapojení Alby do Ligy mistrů nemusí být trvalým řešením. Chystaný vstup zámořské NBA do Europy je doprovázen zájmem o nejbohatší města na kontinentu – včetně německé metropole.

Další celek, který zvažuje přesun z Euroligy a Eurocupu do soutěží FIBA, je španělský Joventut Badalona. V minulých letech se pro podobné stěhování rozhodli i oba finalisté letošní Ligy mistrů, vítězná Unicaja Málaga a stříbrný Galatasaray Istanbul.