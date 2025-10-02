Horford předchozí čtyři sezony strávil v Bostonu, kde při druhém angažmá v barvách Celtics získal vloni titul. Největší část kariéry odehrál v Atlantě, která si ho vybrala v roce 2007 jako trojku draftu. Působil i ve Philadelphii a Oklahomě.
V NBA má Horford na kontě 1138 zápasů základní části s dlouhodobými průměry 12,9 bodu a 7,9 doskoku. Dalších 197 utkání odehrál v play off, což jej řadí na 11. místo v historickém pořadí. Je jedním z pouhých čtyř hráčů, kteří si v NBA připsali 900 tříbodových košů a 1300 bloků. Dalšími jsou Rasheed Wallace, Brook Lopez a Clifford Robinson.
|
Titul po 17 letech. Horford je starší než trenér, parťák by pro něj proskočil zdí
Horford do dosavadních 1335 zápasů v lize nastoupil v 1087 případech jako člen základní pětky. V každé z předchozích tří sezon nastřílel přes sto trojek.
V novém týmu bude ostřílenou posilou jádra sestavy, které tvoří Stephen Curry, Jimmy Butler a Draymond Green.