Nestárnoucí Horford posílí Golden State. V NBA ho čeká devatenáctá sezona

  18:43
Zkušený pivot a šampion NBA z roku 2024 Al Horford bude v basketbalové kariéře pokračovat jako hráč Golden State. Warriors budou pátým působištěm devětatřicetiletého hráče v zámořské lize a v elitní soutěži má rodák z Dominikánské republiky před sebou 19. sezonu. Klub ze San Francisca oznámil, že s pětinásobným účastníkem Utkání hvězd podepsal dvouletou smlouvu, podle médií s celkovým příjmem 12 milionů dolarů.

Al Horford (42) z Boston Celtics oslavuje. | foto: David Butler II-USA TODAY SportsReuters

Horford předchozí čtyři sezony strávil v Bostonu, kde při druhém angažmá v barvách Celtics získal vloni titul. Největší část kariéry odehrál v Atlantě, která si ho vybrala v roce 2007 jako trojku draftu. Působil i ve Philadelphii a Oklahomě.

V NBA má Horford na kontě 1138 zápasů základní části s dlouhodobými průměry 12,9 bodu a 7,9 doskoku. Dalších 197 utkání odehrál v play off, což jej řadí na 11. místo v historickém pořadí. Je jedním z pouhých čtyř hráčů, kteří si v NBA připsali 900 tříbodových košů a 1300 bloků. Dalšími jsou Rasheed Wallace, Brook Lopez a Clifford Robinson.

Titul po 17 letech. Horford je starší než trenér, parťák by pro něj proskočil zdí

Horford do dosavadních 1335 zápasů v lize nastoupil v 1087 případech jako člen základní pětky. V každé z předchozích tří sezon nastřílel přes sto trojek.

V novém týmu bude ostřílenou posilou jádra sestavy, které tvoří Stephen Curry, Jimmy Butler a Draymond Green.

