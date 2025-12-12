Akademie Hejkové získala renomovaného trenéra. Naděje bude vést zkušený Ital

  12:56
Nově vzniklá Akademie Natálie Hejkové získala hlavního trenéra. Do Prahy přichází výrazná osobnost evropského basketbalu, zkušený Ital Alessandro Di Pasquale. Má za sebou působení v elitních mládežnických strukturách, rozvojových programech i prestižních akademiích zaměřených na přípravu profesionálních hráček a hráčů.

Italský basketbalový trenér Alessandro Di Pasquale | foto: EuroProBasket

Jeho příchod představuje významný krok v dlouhodobé strategii akademie, která začne naplno fungovat od září příštího roku. Momentálně hledá mladé talentované hráčky ve věku do 17 let, kterým pak od nové sezony bude chtít nabídnout špičkové podmínky, moderní metodiku a přístup, jenž zohledňuje aktuální trendy světového basketbalu.

A to vše bude kromě Hejkové zaštiťovat hlavní kouč Di Pasquale.

„Získat takto zkušeného a mezinárodně respektovaného trenéra je pro nás obrovským krokem vpřed,“ uvedla v tiskové zprávě zakladatelka akademie Hejková. „Jeho příchod nastaví nový standard práce s talentem a určí směr celého sportovního programu. Připravujeme také rozšíření realizačního týmu, které brzy představíme. Věřím, že společně dokážeme vytvořit prostředí, kde mohou naše hráčky skutečně růst.“

V Praze mají růst basketbalové naděje. Co nabídne akademie legendární Hejkové?

„Jsem nesmírně rád a poctěn, že se nám společně s paní Hejkovou podařilo přivést tak kvalitního trenéra. Stane se hlavním architektem našeho dlouhodobého konceptu a bude určovat směr celého sportovního programu,“ pochvaluje si ředitel akademie Simon Bytel. „Velmi se těším na spolupráci s ním i s celým realizačním týmem. Je to pro nás velká výzva, ale uděláme maximum pro to, aby basketbalistky po absolvování akademie vycházely jako silné osobnosti a hráčky na evropské úrovni.“

Di Pasquale je zakladatelem projektu Self Flow Training, který představuje unikátní koncept propojující technický, fyzický a mentální výkon s využitím poznatků z neurovědy a koučinku. Každé léto spolupracuje s kluby na Ibize a v Itálii na individuálních programech rozvoje hráčů. Věnuje se tvorbě personalizovaných tréninkových jednotek zaměřených na zlepšení dovedností, posílení sebevědomí a podporu dosažení optimálního stavu.

Působí také jako trenér a mentor v EuroProBasket Academy, kde pomáhá hráčům, kteří hledají profesionální příležitosti v evropských soutěžích. Poskytuje jim technické vedení, detailní zpětnou vazbu k výkonu a ucelený přehled o standardech evropského basketbalu. Podílí se rovněž na umístění hráčů do klubů a pomáhá jim adaptovat se v novém prostředí.

Má za sebou působení v Itálii, Africe a Irsku, kde vedl mládežnické i seniorské týmy. Navazuje na více než 25 let vlastní hráčské kariéry v Itálii, po které plynule přešel do role trenéra a mentora. Jeho specializací je individuální rozvoj hráčů a příprava výkonnostních programů pro mládež.

Vstoupit do diskuse

12. prosince 2025  13:05

Sprint v Hochfilzenu vyhrál Giacomel, Hornig po jedné chybě ve třetí desítce

Aktualizujeme
Vítězslav Hornig na trati vytrvalostního závodu v Lenzerheide.

Světový pohár biatlonistů zakotvil tento týden v rakouském Hochfilzenu. Prvním závodem byl mužský sprint na 10 kilometrů, který ovládl rychlý a bezchybný Tommaso Giacomel z Itálie. Nejlepším Čechem...

12. prosince 2025  11:10,  aktualizováno 

Ledecká měla k legendě daleko. Vonnová okouzlila Svatý Mořic, vítězí ve 41 letech

Lindsey Vonnová se raduje z bezkonkurenční jízdy ve Svatém Mořici:

Specialistky na rychlostní disciplíny zahájily ve Svatém Mořici olympijskou sezonu. A úvodní sjezd ročníku se do historie zapíše především díky jménu Lindsey Vonnová. Američanka ve Švýcarsku...

12. prosince 2025,  aktualizováno 

Sparta kvůli mlze trčí v Craiově, nedělní liga s Libercem zatím ohrožena není

Odlet sparťanských fotbalistů z Rumunska po utkání Konferenční ligy se odkládá...

Od našeho zpravodaje v Rumunsku Krátce po dvanácté hodině místního času přijeli sparťanští fotbalisté z hotelu, kde neplánovaně strávili další noc, na letiště v Craiově. Ale jistotu, že brzy poletí zpátky do Prahy, stále nemají....

12. prosince 2025  11:31,  aktualizováno  12:32

Sedláček o zákulisí šipek: U terče jsme nepřátelé, jde o prachy. Kolik stojí sezona?

Premium
Karel Sedláček na šipkařském Grand Slamu.

Otevře dveře a s úsměvem povídá: „Já tu trávím pomalu víc času než v baráku.“ Hned si všimneme, že na protější zdi visí čtyři terče, každý má u sebe tablet na počítání. Z fotografií na nás hledí i...

12. prosince 2025

Příznivci Slavie v Edenu strhli šály fandům Arsenalu, za loupež jim hrozí 10 let

Loupež v Edenu

Během listopadového utkání Ligy mistrů v slávistickém Edenu došlo podle policie k dvojímu napadení a krádeži ze strany pražských fanoušků. Útočníci podle zveřejněných informací napadli dva české...

12. prosince 2025  11:16

Trenér Weiss naznačil možný konec ve Slovanu: Jestli je problém ve mně, odejdu

Vladimír Weiss starší, trenér fotbalistů Slovanu Bratislava.

Trenér Vladimír Weiss připustil, že by mohl skončit na lavičce fotbalistů Slovanu Bratislava. Rozhodne se po rozhovoru s majitelem klubu Ivanem Kmotríkem starším, uvedl jednašedesátiletý kouč poté,...

12. prosince 2025  11:14

MMA zápasnici Bledou čeká klíčový duel v UFC. Vrací se po dvou a půl letech

Připravena k boji. Tereza Bledá v rukavicích a těsně před zápasem.

Po dvou a půl letech se Tereza Bledá, jediná česká zástupkyně v elitní světové organizaci UFC, vrátí do oktagonu. V noci na neděli středoevropského času se MMA bojovnice v Las Vegas utká s Kanaďankou...

12. prosince 2025  10:50

První liga odkládá další zápas. Marodka nedovolí nastoupit ani Přerovu

Momentka ze zápasu Zlín - Přerov

Zdravotní problémy postihly vedle hokejistů Jihlavy a Vsetína také kádr Přerova, proto klub odložil sobotní zápas první ligy s Frýdkem-Místkem. Duel měl být přitom slavnostní v retro dresech ze...

12. prosince 2025  10:28

Pořád jsem hlavně fanoušek, konkurenci vůbec neřeším, říká pardubický Řezníček

Pardubický Jan Řezníček (vlevo) a Ebrima Singhateh z Karviné

Fotbalisté Pardubic byli v posledních měsících zvyklí hlavně na to, že během týdne si u videa rozebírali především vlastní chyby a špatné výsledky. Aktuální situace je však zcela odlišná. Východočeši...

12. prosince 2025  10:22

Skandální! Finové po prohře zuří, Čechům prý pomohli rozhodčí: Gól měl jasně platit

Finský trenér Antti Pennanen není spokojený s verdiktem rozhodčích, jejich...

V zápase dali stejně gólů jako Češi, jen s tím rozdílem, že jim rozhodčí zpětně dva z nich sebrali. I proto Finové v úvodním zápase Švýcarských her, jenž se hrál v Liberci, padli 1:3. A především...

12. prosince 2025  10:05

