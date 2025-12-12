Jeho příchod představuje významný krok v dlouhodobé strategii akademie, která začne naplno fungovat od září příštího roku. Momentálně hledá mladé talentované hráčky ve věku do 17 let, kterým pak od nové sezony bude chtít nabídnout špičkové podmínky, moderní metodiku a přístup, jenž zohledňuje aktuální trendy světového basketbalu.
A to vše bude kromě Hejkové zaštiťovat hlavní kouč Di Pasquale.
„Získat takto zkušeného a mezinárodně respektovaného trenéra je pro nás obrovským krokem vpřed,“ uvedla v tiskové zprávě zakladatelka akademie Hejková. „Jeho příchod nastaví nový standard práce s talentem a určí směr celého sportovního programu. Připravujeme také rozšíření realizačního týmu, které brzy představíme. Věřím, že společně dokážeme vytvořit prostředí, kde mohou naše hráčky skutečně růst.“
„Jsem nesmírně rád a poctěn, že se nám společně s paní Hejkovou podařilo přivést tak kvalitního trenéra. Stane se hlavním architektem našeho dlouhodobého konceptu a bude určovat směr celého sportovního programu,“ pochvaluje si ředitel akademie Simon Bytel. „Velmi se těším na spolupráci s ním i s celým realizačním týmem. Je to pro nás velká výzva, ale uděláme maximum pro to, aby basketbalistky po absolvování akademie vycházely jako silné osobnosti a hráčky na evropské úrovni.“
Di Pasquale je zakladatelem projektu Self Flow Training, který představuje unikátní koncept propojující technický, fyzický a mentální výkon s využitím poznatků z neurovědy a koučinku. Každé léto spolupracuje s kluby na Ibize a v Itálii na individuálních programech rozvoje hráčů. Věnuje se tvorbě personalizovaných tréninkových jednotek zaměřených na zlepšení dovedností, posílení sebevědomí a podporu dosažení optimálního stavu.
Působí také jako trenér a mentor v EuroProBasket Academy, kde pomáhá hráčům, kteří hledají profesionální příležitosti v evropských soutěžích. Poskytuje jim technické vedení, detailní zpětnou vazbu k výkonu a ucelený přehled o standardech evropského basketbalu. Podílí se rovněž na umístění hráčů do klubů a pomáhá jim adaptovat se v novém prostředí.
Má za sebou působení v Itálii, Africe a Irsku, kde vedl mládežnické i seniorské týmy. Navazuje na více než 25 let vlastní hráčské kariéry v Itálii, po které plynule přešel do role trenéra a mentora. Jeho specializací je individuální rozvoj hráčů a příprava výkonnostních programů pro mládež.