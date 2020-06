Spor o stařešiny: NBA couvá, šedesátníky už ze své bubliny nevylučuje

dnes 9:14

Obvinění z ageismu je to poslední, co by nyní NBA potřebovala. Komisionář basketbalové ligy Adam Silver vzal zpět tvrzení, že lidé nad 60 let včetně trenérů nebo generálních manažerů nebudou mít přístup na zápasy, až se zámořská soutěž po pauze zaviněné koronavirem znovu rozběhne.

O Silverově zpátečce ve čtvrtek promluvil dallaský kouč Rick Carlisle, jenž zároveň zastává post předsedy asociace trenérů v NBA. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Covid-19 nejvíce ohrožuje lidi nad 65 let a Silver v rozhovoru pro stanici TNT řekl, že starší trenéři proto nebudou moci být při zápasech na lavičkách. Ze současných koučů by se to týkalo slavného Gregga Popoviche (71 let) ze San Antonia, Mika D’Antoniho (69) z Houstonu a Alvina Gentryho (65) z New Orleans. „Nejspíš budou muset dodržovat předepsané odstupy a možná budou moci být u tabule v kabině. Ale co se týče zápasů, tak je v blízkosti hráčů nechceme, abychom je chránili,“ uvedl Silver a jeho slova vyvolala ostrou reakci. „Co to je za nesmysl? Takhle přece nejde trénovat. Není správné, že by se měli zaměřit jen na staré trenéry,“ řekl Gentry. Prohlášení se nelíbilo ani Carlisleovi, který proto Silvera okamžitě kontaktoval. „Hned uznal, že v tom rozhovoru trochu přestřelil. Zdraví trenérů je na prvním místě, ale je klidně možné, že někteří šedesáti nebo sedmdesátiletí trenéři jsou zdravější než někteří třicátníci a čtyřicátníci,“ uvedl kouč Dallasu. „Rozhodně by neměl být jediným kritériem věk. Adam mě proto ujistil, že se společně pokusíme najít řešení, které je férové, ale také zajistí dostatečnou bezpečnost všem trenérům,“ přidal Carlisle, zatímco Gentry a D’Antoni uvedli, že klidně budou při zápasech nosit roušky, pokud však půjde o nařízení pro všechny kouče a ne jen pro ty starší. Pat Riley Místa v „bublině“ kolem areálu Disney Worldu se údajně vzdal pětasedmdesátiletý Pat Riley, prezident Miami bude sledovat své hráče pouze zpovzdálí. NBA by se po pětiměsíční přestávce měla rozběhnout na konci července nedaleko floridského Orlanda za účasti 22 týmů, mezi nimiž však není Chicago s jediným českým basketbalistou v lize Tomášem Satoranským. Pro obnovení sezony hlasovalo 29 z 30 klubů, návrh ještě musí posvětit hráčská asociace.