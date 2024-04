V Louisianě hrál i americký fotbal, teď Bailey táhne basketbalisty Olomoucka

Olomoucko – USK Praha Pátek 12.4. 2024 od 18:00 Nejdůležitější domácí zápas sezony čeká na basketbalisty Olomoucka. Ve druhém utkání předkola play off vyzvou USK Praha. Pokud zvítězí, postoupí poprvé v historii mezi nejlepších osm týmů v Kooperativa NBL. „V prvním zápase jsme udělali důležitý první krok, ale nic není rozhodnuto. V Praze jsme o vítězství bojovali až do poslední minuty, i když jsme vedli až o sedmnáct bodů. Potřebujeme být mentálně silní celý zápas a vyvarovat se horších pasáží. Musíme náš výkon ještě zlepšit. Hlavně na doskoku, kde máme velký prostor na zlepšení,“ říká trenér Olomoucka Andy Hipsher. „Bez výhry Na Folimance bychom se do čtvrtfinále nedostali. Ale nemyslím si, že bychom v prvním předkole předvedli náš nejlepší výkon. Pořád tam byly mezery a nám nezbývá nic jiného než podat ještě lepší výkon v druhém zápase doma. Bude to opět tvrdý fyzický boj,“ očekává kapitán Lukáš Feštr.