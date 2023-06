Novým trenérem basketbalistů Milwaukee v NBA se stal Griffin

Pro osmačtyřicetiletého Griffina jde o první angažmá v roli hlavního kouče v NBA. V minulých pěti sezonách byl asistentem Nicka Nurseho v Torontu, kterému v roce 2019 pomohl k triumfu v lize.

Předtím byl členem trenérského štábu v Oklahomě, Orlandu, Chicagu a Milwaukee, kde jako asistent v roce 2008 odstartoval trenérskou kariéru. V NBA dříve strávil jako hráč devět sezon a nastupoval za Boston, Dallas, Chicago, Houston a Seattle.

Třiapadesátiletý Budenholzer skončil v Milwaukee poté, co po triumfu v základní části vypadl s týmem už v prvním kole play off s Miami. U Bucks strávil pět sezon a pokaždé s nimi postoupil do vyřazovací části, v roce 2021 došel až k titulu.