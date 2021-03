NBA usiluje o návrat k normálu od příští sezony. Bez povinného očkování

Liga nejméně do ročníku 2022/23 uložila „k ledu“ projekt Global Games, v jehož rámci kluby hrály přípravné i soutěžní zápasy mimo severoamerický kontinent. O body se hrálo v posledních letech v Londýně a Mexiku, naposledy vloni v lednu v Paříži. Přípravné duely měli před pandemií možnost vídat fanoušci v Číně, Japonsku či Indii.

„Pro příští ročník není mezinárodní cestování v plánu. Ale záměr je přiblížit sezonu takzvaně normálu, jak jen to bude možné,“ prohlásil Silver a vyjádřil přesvědčení, že na rozdíl od aktuální sezony začne ta příští včas v obvyklém termínu. „A už teď má zhruba polovina týmů fanoušky ve svých halách. Pokud bude pokračovat očkování nynějším tempem a vakcína bude proti viru a jeho mutacím účinná jako doposud, mohli bychom mít v příští sezoně relativně plné haly. Jsem docela optimista,“ konstatoval Silver.

Je také přesvědčen, že v aktuální sezoně se play off odehraje běžným způsobem a nebude nutné uspořádat vyvrcholení soutěže stejně jako vloni v uzavřené „bublině“. Tuto možnost ale nevyloučil. „Nevylučuji nic, protože jestli jsme něco za poslední rok zjistili, tak je to to, jak je virus mocný,“ řekl.

Přesto není na programu dne nařízení povinné vakcinace hráčů. Ligové vedení ale podle Silvera jedná s hráčskou asociací a hráči, kteří se nechají očkovat, by mohli mít některé výhody. Například by nemuseli do karantény, pokud by byli označeni za osobu, která přišla do kontaktu s nakaženým člověkem. „Bude to na osobním rozhodnutí každého. Můj názor ale je, že se většina naočkovat nechá,“ dodal Silver.

V minulé sezoně přišla liga po propuknutí pandemie o 171 zápasů, v té aktuální zatím muselo být kvůli koronavirovému protokolu přeloženo 31 utkání. Základní část začala až o Vánocích, kluby mají na programu v základní části 72 místo obvyklých 82 zápasů. Ročník vyvrcholí v červenci, což umožní hráčům účast na odložených olympijských hrách v Tokiu a dá jim i dostatek času na odpočinek před další sezonou s tradičním říjnovým startem.