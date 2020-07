Díra v bublině? To bychom měli problém, ví komisionář NBA Silver

„Nebudeme překvapení, když po příjezdu do Orlanda budeme mít další pozitivní hráče. Pokud se ale objeví tyto případy i po karanténě, pak víme, že máme problém,“ upozornil Silver. „To by totiž znamenalo, že v naší bublině je v zásadě díra nebo že naše karanténa nebo celý kampus nefunguje. A to by bylo velmi znepokojivé,“ dodal.

Sezona přerušená v březnu kvůli pandemii covidu-19 bude pokračovat na Floridě pro 22 týmů. Některé z nich informovaly, že mají hráče nebo jiné zaměstnance infikované koronavirem a zavřely proto tréninková centra.

Silver již dříve avizoval, že pokud se po restartu nákaza uvnitř uzavřeného komplexu rozšíří, sezona bude ukončena. Bez uvedení konkrétní hranice dodal, že případů by muselo být velké množství. Florida je v současné době stále jedním z ohnisek v USA.

„Máme přísné protokoly. Můžeme analyzovat samotný virus, jestli půjde o stejný nebo jeho mutaci, která přešla z jednoho hráče na druhého. Ale kampus s každodenním testováním a vedený odborníky bude chránit všechny před okolím, jak jen to bude možné. Na papíře by to mělo fungovat,“ dodal Silver.

Někteří basketbalisté nicméně kvůli obavám před možnou nákazou cestu na Floridu odmítli.