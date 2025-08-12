Děčín o něj už nestál, rival Pecháčka bere. A Walton? „Nikdy neříkej nikdy!“

Ondřej Bičiště
  12:49
Další třaskavý přesun mezi ligovými basketbalovými rivaly Děčínem a Ústím nad Labem. Adam Pecháček nezažil v dresu Válečníků povedenou sezonu a nový kontrakt nedostal, Sluneta mu smlouvu nabídla.
Adam Pecháček (vpravo) z Děčína útočí kolem Jakuba Skaličky z Písku.

Adam Pecháček (vpravo) z Děčína útočí kolem Jakuba Skaličky z Písku. | foto: BK Armex Energy Děčín

Adam Pecháček (vpravo) z Děčína brání Deana Keelera z Olomoucka.
Děčínský Adam Pecháček zakončuje na koš Písku, bránit se ho snaží Martin...
Basketbalista Adam Pecháček ve třech kolech NBL za Děčín nastřílel v průměru...
Adam Pecháček (vlevo) z Děčína se dere kolem Coreyho Manigaulta z Ostravy.
6 fotografií

„Dali jsme Adamovi možnost ukázat, že ta předchozí sezona je minulostí a nová bude vypadat jinak. Můj názor je, že to v něm je,“ věří posile ústecký generální manažer Tomáš Hrubý.

Pecháček v Děčíně nastoupil do 31 zápasů a dal 241 bodů, hlavně ve druhé části sezony ho kouč Tomáš Grepl využíval sporadicky. „Co bylo v Děčíně, to mi nepřísluší komentovat, ale podle mě je Adam kvalitní hráč a ještě to dokáže,“ nepochybuje Hrubý.

Ústí nad Labem, 20. 4. 2025. Basketbalová liga NBL, Sluneta Ústí nad Labem - Basket Brno, 4. zápas čtvrtfinále play off. Tomáš Hrubý, generální manažer Slunety, pořizuje vítězné foto.

206 centimetrů vysoký pivot působil v Itálii, Polsku, Německu, Španělsku a Austrálii, NBL okusil až v sezoně 2023/24 v Opavě. A i u jejího bývalého kouče Petra Czudka se na něj ústecký šéf ptal. „Mluvil o něm velice dobře, ví se, že to je profík. Ne náhodou hrál hrál Ligu mistrů a byl hodně let v cizině. Je na nás, abychom to v něm zase probudili,“ říká Hrubý o hráči, jenž za dvě sezony v české nejvyšší soutěži dosahoval v průměru 8,7 bodu a 4,1 doskoku.

O jeho možném angažmá v Ústí se mluví už delší dobu, k domluvě došlo až teď. „Samozřejmě to bylo i o finančních podmínkách, které jsou schůdné pro náš klub. Proto to i chvíli trvalo, domlouvali jsme se na zlaté střední cestě. A teď jsme rádi, že tady Adam je.“

Na dalším posílení ještě Sluneta pracuje. Přijde minimálně jeden hráč, možná dva. Pod koš a na perimetr. Určitě by to už byli cizinci.“ Jeden český hráč nedávno Ústí opustil, klub se nedohodl na prodloužení spolupráce s rozehrávačem Ondřejem Šiškou. Sáhlo po něm Olomoucko. „Byl to korektní rozchod, bohužel jsme se nedohodli na finančním ohodnocení, což neberu vůbec negativně, takový je sport. Ondra tady odvedl velice dobrou práci, nelitujeme, že u nás byl. Ať se mu daří i v Olomoucku,“ přeje mu Hrubý.

Ústí jsem měl zdémonizované. Nemělo touhu, abych zůstal, popisuje Šiška

Nevyloučil ani ještě pikantnější přesun mezi arcirivaly. Děčín už po třech letech nepočítá ani s rozehrávačem A. J. Waltonem, nejužitečnějším hráčem ligové sezony 2022/23, který se zotavuje po vážném zranění kolena. „Nikdy neříkej nikdy, třeba se budou mít fanoušci na co těšit!“

Vackův český unikát. Smlouvy cyklistů se mění, mladé si zavazují jako ve fotbale

Mathias Vacek získal ve stáji Lidl-Trek nový čtyřletý kontrakt. Jeho roční plat nebyl, jak je v cyklistice obvyklé, zveřejněn, ale je rozhodně vyšší než v minulosti. Každopádně však jde v české...

12. srpna 2025  6:16

Za šest týdnů jsem ztratil vše, na čem jsem pracoval celý život. Vrána o NHL i Spartě

Premium

Na tento moment dlouho čekal. Až na konci minulého týdne vzal do ruky pero a pár vlnkami podškrábl dvouletou úmluvu s Linköpingem. Ačkoliv dál doufal v NHL, nakonec hokejový útočník Jakub Vrána...

12. srpna 2025

