„Dali jsme Adamovi možnost ukázat, že ta předchozí sezona je minulostí a nová bude vypadat jinak. Můj názor je, že to v něm je,“ věří posile ústecký generální manažer Tomáš Hrubý.
Pecháček v Děčíně nastoupil do 31 zápasů a dal 241 bodů, hlavně ve druhé části sezony ho kouč Tomáš Grepl využíval sporadicky. „Co bylo v Děčíně, to mi nepřísluší komentovat, ale podle mě je Adam kvalitní hráč a ještě to dokáže,“ nepochybuje Hrubý.
206 centimetrů vysoký pivot působil v Itálii, Polsku, Německu, Španělsku a Austrálii, NBL okusil až v sezoně 2023/24 v Opavě. A i u jejího bývalého kouče Petra Czudka se na něj ústecký šéf ptal. „Mluvil o něm velice dobře, ví se, že to je profík. Ne náhodou hrál hrál Ligu mistrů a byl hodně let v cizině. Je na nás, abychom to v něm zase probudili,“ říká Hrubý o hráči, jenž za dvě sezony v české nejvyšší soutěži dosahoval v průměru 8,7 bodu a 4,1 doskoku.
O jeho možném angažmá v Ústí se mluví už delší dobu, k domluvě došlo až teď. „Samozřejmě to bylo i o finančních podmínkách, které jsou schůdné pro náš klub. Proto to i chvíli trvalo, domlouvali jsme se na zlaté střední cestě. A teď jsme rádi, že tady Adam je.“
Na dalším posílení ještě Sluneta pracuje. Přijde minimálně jeden hráč, možná dva. Pod koš a na perimetr. Určitě by to už byli cizinci.“ Jeden český hráč nedávno Ústí opustil, klub se nedohodl na prodloužení spolupráce s rozehrávačem Ondřejem Šiškou. Sáhlo po něm Olomoucko. „Byl to korektní rozchod, bohužel jsme se nedohodli na finančním ohodnocení, což neberu vůbec negativně, takový je sport. Ondra tady odvedl velice dobrou práci, nelitujeme, že u nás byl. Ať se mu daří i v Olomoucku,“ přeje mu Hrubý.
Nevyloučil ani ještě pikantnější přesun mezi arcirivaly. Děčín už po třech letech nepočítá ani s rozehrávačem A. J. Waltonem, nejužitečnějším hráčem ligové sezony 2022/23, který se zotavuje po vážném zranění kolena. „Nikdy neříkej nikdy, třeba se budou mít fanoušci na co těšit!“