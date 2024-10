Děčínský pivot Pecháček: Je dobré hrát Ligu mistrů, i když dostáváte o třicet

Máte v povaze být nespoutaný?

Létám pryč od patnácti let, kdy jsem odešel do Boloni. Jako mladý se adaptujete rychle a pak vám už přijde běžné být každou sezonu jinde, mimo domov, v zahraničí. Ať už to byly exotické destinace, nebo středoevropské. Hnal jsem se za úspěchy, chtěl jsem se udržet v uvozovkách na vyšší úrovni. Vyhovovalo mi to. Že jsem zpátky, neznamená, že se zase splaším a poženu se pryč. Už jsem ve věku, kdy bych se rád trošku usadil. Neříkám, že bych nešel ven, kdyby byla zajímavá možnost, ale teď jsem moc spokojený tady v Děčíně a přemýšlím už do budoucna, jak tu zakořenit.

Adam Pecháček 29 let, basketbalista Děčína, vysoký 206 cm, přestoupil v létě z Opavy. Už jako junior odešel do italské Boloni, odkud se přesunul na necelé dva roky už do mužského celku Reggio Emilia. Pak vystřídal polský Koszalin, španělské Obradoiro a Abracete, německé Weissenfels, Baunach, Hagen, Karlsruhe, Quakenbrück, Mittledeutcher a australské Bendigo.

Proč zrovna v Děčíně?

Já uvažoval, kde bych se po cestování usadil, kde bych si dokázal představit žít. A Děčín možná bude to místo. Pracuji na tom. Líbí se mi tady, je tu krásná krajina, když budeme mluvit mimo basketbal. Já miluju přírodu, což je pro mě obrovský bonus, to se o spoustě jiných měst říct nedá. A je to kousek od Prahy, kde mám rodiče, a kousek od Berlína, kde mám německou přítelkyni. Ideální místo na žití.

Bude přítelkyně i tady?

My jsme zvyklí na pendlování. Jednou za týden nebo dva se vidíme. Ona taky pracuje, není to snadné časově, ale dá se zvládnout. Když člověk chce, jde to vždycky.

Kde jste byl nejšťastnější?

Kulturně asi v Itálii, ta mi vyhovuje ve všech ohledech. Co mi trošku otevřelo oči, byla Austrálie, která je mentalitou a kulturou úplně jinde. Žití v Austrálii je takové exotické, přestože to zní jako klišé. Jsem trošku na potraviny, ocením kvalitu a přírodnější styl, tak Austrálie tomu je nakloněná úplně nejvíc.

Adam Pecháček (vlevo) z Děčína se dere kolem Coreyho Manigaulta z Ostravy.

A zažil jste někde zklamání?

Asi nikde, já byl vděčný za každé angažmá. Nejméně se toho dalo dělat asi v Mitteldeutscheru, kde jsem byl asi měsíc a půl na výpomoc v německé lize, ale basketbal byl na velmi dobré úrovni.

Co je váš top úspěch?

Osobní výkony asi v Německu ve druhé lize, i když jsem tam nic nevyhrál ani jsme nepostoupili do první, což byl plán. Týmový úspěch v Itálii, vyhráli jsme pohárové Final 8, toho si moc cením.

Jaké ambice bude mít letos váš nový zaměstnavatel Děčín?

Na otázku ambic mám vždy stejnou odpověď: vyhrávat co nejvíc zápasů, aby nás basketbal bavil, aby bavil mě, abychom jako tým měli z toho radost. Když prohráváte, nadšení je o něco menší. Doufám, že budeme pokračovat v tom, co Děčín dokázal v minulých letech.

Dokážete srovnat Opavu, kde jste působil v minulé sezoně, s děčínskými Válečníky?

Nerad srovnávám. Stejně jako já jsem nerad srovnávaný. Opava je specifický tým, ale to i Děčín. Kraj je úplně jiný, na druhé straně republiky. Tradice jsou tam jiné. Co se týká fanouškovské základny, Děčín ji má ohromnou a lidi chodí, i když se nedaří. Což bylo v minulých letech očividné. Je to i výjimkou. Já zažil týmy, kde při porážkách chodili fanoušci protestovat a byli nespokojení. Což nepřidá na pozitivní energii a motivaci.

Jaké bylo v minulé sezoně hrát v Děčíně jako soupeř?

Nepříjemné. Souvisí to s tím, že hala působí menším dojmem a fanoušci jsou nad vámi. Když se rozbučí, je to poměrně znát. Možná i víc než ve velkých, rozlehlejších arénách, kde je nátlak diváků menší. Víme všichni, že v Česku je Děčín jeden z nejvíc nepříjemných soupeřů. A já jsem rád, že jsem na té dobré straně.

Opavu postihly nedávné povodně, voda tam zatopila basketbalovou halu. Jak jste to prožíval?

Nepřeju to nikomu, tragédie. Bohužel to neovlivníte, je to příroda a holt se to stane. Vím, že kluci pomáhali i ostatním lidem s vyklízením stromů a dalších věcí, co řeka do města přinesla. Nemají to jednoduché. Přeju lidem, aby byli co nejdřív v nějaké duševní pohodě, protože spoustě z nich to vzalo barák, bydlení.

Adam Pecháček ještě v dresu Opavy.

Jaká byla vaše opavská etapa? Poprvé jste si zahrál v Česku.

Byla to nová zkušenost s českou ligou, ale basketbal je všude víceméně stejný. Rozdíly jsou možná jen výkonnostní. Jiné to bylo jen v prostředí, nebyl jsem zvyklý mít na zápasech rodinu, mít zpětnou vazbu od lidí, kteří utkání sledují. Když jsem byl v cizině, nebylo jak. Jako bonus beru Ligu mistrů, kterou jsme v Opavě hráli. Přestože nebyla úspěšná, já to jako úspěch beru. Vždycky to je zkušenost, z které si vezmete strašně moc pozitivních věcí. Je tady málo týmů, které ji hrály. Je dobré v ní být, i když třeba prohrajete o třicet, protože vidíte, jak to funguje jinak. Pro růst týmů je to strašně důležité.

Opava obhajovala titul, ale překvapivě brzy v play off skončila. Co tam skřípalo?

Nechtěl bych se do toho pouštět, to je otázka pro jiné lidi. Tím, že tam nejsem, bych nerad řekl něco, co bude mimo mísu. Nevyšlo to z mnoho důvodů, možná toho bylo moc, možná koncentrace nebyla, jaká měla být. Já tam šel taky jako každý hráč s tím, že úspěchy budou větší. Ale nemusí se zadařit vždycky.

V Děčíně se pravidelně bojuje o medaili, jak lákavé je pro vás mít cenný kov z české ligy?

Velice! Nevím, jestli to mám říkat, aby to nevyznělo špatně, ale u nás doma se vždy říkalo, že česká liga je o tom, kdo bude druhý a že to je skoro stejný úspěch jako být první. Ale všichni víme, že druhé místo není první. Nymburk byl dlouhá léta lídrem, ale spoustu hráčů včetně mě motivuje, aby to bylo jinak. Opava ukázala, že to jde, věřím tomu, že i našemu týmu by se to mohlo povést. Nechci být ten usedlík, co řekne: No, Nymburk byl zase první, protože tak to prostě je. Rád bych to zlomil.

Čím pomůžete Děčínu?

Rád bych týmu předal zkušenosti, pak samozřejmě pár doskoků a nějaké bodíčky. Mojí výhodou je i střela z dálky, věřím, že s panem trenérem to dokážeme přenést do hry. V minulé sezoně to úplně nevycházelo, na střelu jsem se moc nedostal, tak doufám, že tady bude jinak.