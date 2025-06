„Kvalitních českých hráčů moc není a pivotů už vůbec ne. Zaznamenali jsme, že Adam je volný, ale nikam nespěcháme. Je to otevřená záležitost,“ uvedl Hrubý.

Třicetiletý Pecháček posílil Děčín před startem minulého ligového ročníku, ale zůstal za očekáváním. Nastoupil do 31 zápasů a dal 241 bodů, hlavně ve druhé části sezony ho kouč Tomáš Grepl využíval sporadicky. „Neměl dobrou sezonu, půlku proseděl na lavičce, ale je to kvalitní hráč a ještě to dokáže,“ je přesvědčený Hrubý.

Sluneta má v merku i rozehrávače A. J. Waltona, dalšího hráče, jemuž Děčín neprodloužil smlouvu. Američan ale nedohrál sezonu kvůli vážnému zranění kolena a vyléčený stále není. „Je kolem něj mraky otazníků, nemůžeme si dovolit takový risk. Přejeme mu, ať se dá do kupy, teď jeho příchod není na pořadu dne. Budeme čekat na vývoj jeho zdravotního stavu,“ nechce se ukvapit ústecký šéf.

Moc nakloněný k přestupu k úhlavnímu konkurentovi není ani Walton. „Několikrát jsem o tom teď přemýšlel. Jiní by moji situaci mohli brát osobně a snažili by se klubu pomstít. Já nejsem tento typ člověka, tohle není v mém srdci. Ublížil bych všem fanouškům, přitom to není jejich chyba. Já Děčín opravdu miluji a jít do Ústí by byla ode mě velká zrada,“ řekl nejužitečnější hráč ligové sezony 2022/2023, který v Armexu strávil tři roky a slavil s ním triumf v poháru i stříbro a bronz v lize.

Mezi Ústím a Děčínem už k několika pikantním transferům v minulosti došlo, třeba křídelník Jaden Edwards začal letošní sezonu ve Slunetě a končil ji končil jako opora Válečníků. Nejvíce rozruchu vzbudil přesun americké hvězdy Tye Nicholse, který v létě 2023 opustil Děčín a v následující sezoně se stal klíčovou postavou Ústí na jeho cestě za historickým stříbrem v lize.