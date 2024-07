Světoběžník Pecháček mění Opavu za Děčín. Je na hraně reprezentace, míní Grepl

„Z mého pohledu se pořád pohybuje i na hranici reprezentace,“ uvedl v tiskové zprávě Tomáš Grepl, trenér Válečníků.

Ačkoli je Pecháčkovi už 29 let, až loni poprvé zasáhl do české nejvyšší soutěže. V dresu Opavy zapisoval průměrně 9,4 bodu a 4,4 doskoku při odehraných 17 minutách.

Předtím platil odchovanec Sokola Žižkov a Sokola pražského za světoběžníka. Už coby junior zamířil do italského Vitrusu Boloňa, pak následovaly štace v celku Reggio Emilia, v polském Koszalinu a ve španělském Obradoiru. V Německu vystřídal Mitteldeutscher BC Weissenfels, kde působil i Grepl, Baunach, Hagen, Karlsruhe, Artland Dragons Quakenbrück (zde měl kariérní top průměry téměř 19 bodů a 7 doskoků) a Jenu, mezitím si odskočil do španělského Albacete.

Ještě něco? Jistě, největší exotika. V roce 2023 vyzkoušel bývalý mládežnický reprezentant i angažmá v australském Bendigu.

„Adam je výborný český hráč, který do naší současné sestavy podle mého názoru velmi dobře zapadne,“ míní Grepl. „Jsme rádi, že se rozhodl pro nás, protože ho to stále táhlo do zahraničí. Je to zkušený hráč, prošel národními týmy U16, U18 a U20. Doufáme, že se mu bude v Děčíně líbit a že naváže na své výkony, jež předváděl v Opavě v minulé sezoně nebo v zahraničí, kde strávil téměř celou kariéru.“

Válečníky už posílil mladík Josef Gabriel, zůstávají A. J. Walton, Jordan Ogundiran, Tomáš Pomikálek, Jan Štěrba, Filip Kroutil, Petr Macháč a Tadeáš Slowiak.