Pardubice si pojistily pracanta Lukeše, ten hlásí: Konkurence mě ohromně motivuje

Příznivci Beksy nyní mohou počítat s tím, že Lukeš bude v barvách týmu válčit i v příštích sezonách — v neděli, na své 22. narozeniny, totiž prodloužil smlouvu o další dva roky a součástí kontraktu je i opce.
„Opravdu si moc vážím zájmu klubu o to, abych v Pardubicích pokračoval,“ vyznal se Lukeš. „Když si vzpomenu, v jakém stavu jsem byl po fyzické, mentální i herní stránce v roce 2022, kdy jsem sem přišel, uvědomuji si, jak velký kus cesty jsem od té doby urazil. O to víc jsem rád a vděčný, že se můžu dál rozvíjet právě v Bekse,“ dodal.
Lukeš na východě Čech kroutí už čtvrtou sezonu, letos má ligové průměry 19,5 minuty, 6,5 bodu a 1,7 doskoku. Zároveň po hluchých letech s mizernými týmovými výsledky konečně v Pardubicích zažívá sezonu jaksepatří.
Před vynikající Beksou si nemůže být jistý ani mistrovský Nymburk, byť má s ní i díky nedávnému obratu ve finále poháru pozitivní bilanci 3-1. Rozdíl ve skóre v žádném vzájemném měření tomto ročníku však nebyl vyšší než pár bodíků.
„V našem týmu je momentálně velká konkurence, kterou však vnímám jako zdravou a velmi motivující. Ve své roli se snažím být pro tým co nejpřínosnější, zároveň ale chci i nadále tvrdě pracovat na své hře — mým motorem je touha se neustále posouvat,“ nastínil Lukeš. „A pokud jde o cíle, mám jen ty nejvyšší. Vím, že klub je nastavený úplně stejně, a už teď se moc těším na to, co nás společně čeká,“ doplnil.
|
Basketbalové talenty uvízly v Abú Zabí. Máme se schovat do krytu, mrazí Houšku
Trenér Šotnar brněnského rodáka Lukeše vyzdvihl jako příklad pro talenty, co vyrůstají v líhni Beksy.
„Přes sbírání cenných minut v první lize si postupně vysloužil pevné místo v A-týmu. Jasně to ukazuje, že pokud hráč každý den tvrdě pracuje a je trpělivý, může se propracovat až do prvního mužstva,“ řekl Šotnar.
Lukeš má navíc podle něho to nejlepší ještě určitě před sebou.
„Věřím, že jeho role v našem týmu bude nadále sílit, protože Adam má k tomu veškeré předpoklady: charakter, pracovní morálku i basketbalovou kvalitu. Má potenciál stát se jednou z tváří budoucnosti Beksy,“ mínil kouč.