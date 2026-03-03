Pardubice si pojistily pracanta Lukeše, ten hlásí: Konkurence mě ohromně motivuje

Autor:
  10:40
Není to zrovna snajpr, ale má v sobě skryté slušné turbo, po palubovce toho spoustu oběhá a soupeřům je zatraceně nepříjemný poctivým bráněním. Když nedávno pardubický basketbalový rozehrávač Adam Lukeš laboroval se zraněním, Janu Šotnarovi, kouči druhého celku tabulky Maxa NBL, proto v rotaci citelně chyběl.
Ústecký Nicholas Johnson útočí v zápase s Pardubicemi, přepadl ho Adam Lukeš.

Ústecký Nicholas Johnson útočí v zápase s Pardubicemi, přepadl ho Adam Lukeš. | foto: Milan Kříček / KVIS Pardubice

Tomáš Vyoral z Ústí nad Labem u míče v zápase s Pardubicemi, brání ho Adam...
Adam Lukeš z Pardubic útočí, brání ho Milan Tomáš Stráněl (vlevo) a Šimon...
Wesley Person Jr. z Opavy střílí na pardubický koš, brání ho Adam Lukeš.
Adam Lukeš z Pardubic atakuje koš Olomoucka kolem Filipa Petružely.
19 fotografií

Příznivci Beksy nyní mohou počítat s tím, že Lukeš bude v barvách týmu válčit i v příštích sezonách — v neděli, na své 22. narozeniny, totiž prodloužil smlouvu o další dva roky a součástí kontraktu je i opce.

„Opravdu si moc vážím zájmu klubu o to, abych v Pardubicích pokračoval,“ vyznal se Lukeš. „Když si vzpomenu, v jakém stavu jsem byl po fyzické, mentální i herní stránce v roce 2022, kdy jsem sem přišel, uvědomuji si, jak velký kus cesty jsem od té doby urazil. O to víc jsem rád a vděčný, že se můžu dál rozvíjet právě v Bekse,“ dodal.

Lukeš na východě Čech kroutí už čtvrtou sezonu, letos má ligové průměry 19,5 minuty, 6,5 bodu a 1,7 doskoku. Zároveň po hluchých letech s mizernými týmovými výsledky konečně v Pardubicích zažívá sezonu jaksepatří.

Adam Lukeš z Pardubic útočí, brání ho Milan Tomáš Stráněl (vlevo) a Šimon Svoboda z Brna.

Před vynikající Beksou si nemůže být jistý ani mistrovský Nymburk, byť má s ní i díky nedávnému obratu ve finále poháru pozitivní bilanci 3-1. Rozdíl ve skóre v žádném vzájemném měření tomto ročníku však nebyl vyšší než pár bodíků.

„V našem týmu je momentálně velká konkurence, kterou však vnímám jako zdravou a velmi motivující. Ve své roli se snažím být pro tým co nejpřínosnější, zároveň ale chci i nadále tvrdě pracovat na své hře — mým motorem je touha se neustále posouvat,“ nastínil Lukeš. „A pokud jde o cíle, mám jen ty nejvyšší. Vím, že klub je nastavený úplně stejně, a už teď se moc těším na to, co nás společně čeká,“ doplnil.

Basketbalové talenty uvízly v Abú Zabí. Máme se schovat do krytu, mrazí Houšku

Trenér Šotnar brněnského rodáka Lukeše vyzdvihl jako příklad pro talenty, co vyrůstají v líhni Beksy.

„Přes sbírání cenných minut v první lize si postupně vysloužil pevné místo v A-týmu. Jasně to ukazuje, že pokud hráč každý den tvrdě pracuje a je trpělivý, může se propracovat až do prvního mužstva,“ řekl Šotnar.

Lukeš má navíc podle něho to nejlepší ještě určitě před sebou.

„Věřím, že jeho role v našem týmu bude nadále sílit, protože Adam má k tomu veškeré předpoklady: charakter, pracovní morálku i basketbalovou kvalitu. Má potenciál stát se jednou z tváří budoucnosti Beksy,“ mínil kouč.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Trump se dál vysmívá Kanadě a jejím hokejistům. Zlatý gól na ZOH si přivlastnil

Záběr z uměle vytvořeného videa Donalda Trumpa s americkými hokejisty.

Americký prezident Donald Trump a Bílý dům neotáleli s reakcí na nedělní kanadskou hokejovou prohru, jež Spojeným státům vynesla olympijské zlato. Zatímco Bílý dům sdílel snímek, na němž orel...

Vypadni ze závodu! Zuřivý Skot se vrhl na maratonkyni, kauza změnila dějiny sportu

Jock Semple (v civilním oblečení) vstupuje na trať Bostonského závodu a snaží...

Nezvládnete to. Přijdete o ženskost. Vypadne vám děloha. Dnes už to zní směšně, ale před devětapadesáti lety slýchaly dívky nejrůznější mýty. Jednou z nich byla i Kathrine Switzerová, jež coby...

OBRAZEM: Nové Ferrari, Red Bull i McLaren. Podívejte se na formule pro sezonu 2026

Přesně v takovéto podobě ale Ferrari na okruzích nespatříte. Důvod? Všimněte si...

Už v pátek startuje nová sezona formule 1, v neděli se koná Velká cena Austrálie. Týmy vstupují do éry plné technologických změn, které mohou výrazně zamíchat pořadím. Jednotlivé stáje už odtajnily...

Sportoviště, která nepřežila po minulých hrách v Itálii. Potká totéž Milán a Cortinu?

Italská sportoviště, která nepřežila olympijské hry v roce 2006

Pořadatelství olympijských her s sebou přináší masivní investice do infrastruktury. Vznikají stadiony, haly i celé areály, které mají splnit nároky akce. Co se s nimi ale děje ve chvíli, kdy...

Mohla jsem přijít o nohu, přiznala Vonnová. Prozradila, kdo ji zachránil

Pád Lindsey Vonnové na trati olympijského sjezdu v Cortině. (8. února 2026)

Hvězdná lyžařka Lindsey Vonnová přiznala, že kvůli vážnému zranění z pádu v olympijském sjezdu mohla přijít o nohu. Jednačtyřicetiletá Američanka, která do závodu nastoupila s přetrženým vazem v...

Z pouštních dun na zmrzlou sjezdovku. Macík se řítil po Monínci v bugině

Martin Macík a vůz Can-Am Maverick na Monínci.

Martin Macík, dvojnásobný vítěz Rallye Dakar je zvyklý na závodní klání v horku písečných dun. Teď si vyzkoušel pravý opak. V terénní bugině Can-Am Maverick se řítil po zasněžené sjezdovce na Monínci...

3. března 2026

Šéf lovosické házené po pohárové slávě: Nejde být špička ve fotbale i curlingu

Házenkáři Lovosic slaví Český pohár 2026.

Střídmá oslava a zase hned do práce. Házenkáři Lovosic senzačně ovládli pohárové finále s obhájcem Karvinou a počtvrté v historii získali zlato, ale euforií se unášet nenechají. Vrchol sezony vidí až...

3. března 2026  9:29

Bude bezpečno? Co s Íránem? Fotbalové MS začne za 100 dní, řeší ale potíže

Americký prezident Donald Trump hovoří na tiskové konferenci k fotbalovému...

Gianni Infantino, šéf světového fotbalu, slibuje velkolepou show a „největší sportovní událost, kterou kdy lidstvo spatřilo a spatří“. Ale bude to možné v době, kdy svět v přímém přenosu sleduje...

3. března 2026

Facka na konci i startu, Ústí stotisícovou pokutu nežehlí. Habanec: Deka to není

Ústí nad Labem, 27. 2. 2026, 2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - SK...

Fackou pro ně druholigový podzim skončil, fackou začalo i jaro. Domácí prohra 0:1 s poslední Kroměříží je pro ústecké fotbalisty budíčkem, ale trenér Svatopluk Habanec se nebojí. „Není to tragédie,...

3. března 2026  8:18

Tříbodový Nečas řádil proti LA, Vladař vychytal výhru na ledě Toronta

Martin Nečas z Colorado Avalanche se pokouší obejít Jeffa Malotta z Los Angeles...

Hokejový útočník Martin Nečas po návratu z olympiády pokračuje ve skvělých výkonech. Ze čtyř posledních startů vyprodukoval úctyhodných devět bodů, naposledy bilancí 1+2 režíroval výhru Colorada 4:2...

3. března 2026  7:14,  aktualizováno  8:06

Murraymu sedí Jazz, za Boston se blýskl španělský mladík. Younga vyloučili

Jamal Murray z Denver Nuggets střílí během utkání s Utah Jazz.

Jamal Murray nastřílel NBA 45 bodů a dovedl Denver k vítězství 128:125 nad Utahem. Pro kanadského basketbalistu to byl už devátý zápas kariéry se 45 body a více, z toho třetí proti Jazz. Jeho rok...

3. března 2026  7:58

SP ve snowboardingu Špindlerův Mlýn 2026: program, výsledky, vstupenky

Zuzana Maděrová při cestě za svou zlatou olympijskou medailí.

Světový pohár ve snowboardingu poprvé míří do Špindlerova Mlýna. V areálu Svatý Petr se uskuteční závody paralelního slalomu mužů a žen, které patří mezi nejatraktivnější disciplíny zimní sezony. Na...

3. března 2026  7:57

Karviná v křeči, po dobrém podzimu klesá. Srážejí nás dětské nemoci, míní Jarolím

Trenér karvinských fotbalistů Marek Jarolím přemítá, co udělat s týmem, když po...

Nula bodů a skóre 1:10. Po pěti prohrách v jarní části první ligy se fotbalisté MFK Karviná propadli z šesté příčky na osmou, přičemž od skupiny týmů, které čeká boj o záchranu, je dělí šest bodů.

3. března 2026  7:30

Šachy v područí Kremlu. Velmistr zásobuje ruskou armádu, dveře má přesto otevřené

Premium
Sergej Karjakin hraje šachy s vojáky na okupovaných územích.

Vyvolalo to velké pobouření v šachovém světě. Takové, že se ho možná lekla i Světová šachová federace FIDE, přestože je ovládaná Rusem Dvorkovičem. Oč šlo? Ruského velmistra Sergeje Karjakina totiž...

3. března 2026

Zlín prohrál s rezervou Pardubic v předkole play off, je zápas od vyřazení

Radost zlínských hokejistů po utkání s Litoměřicemi.

Třebíč vyhrála úvodní zápas předkola první hokejové ligy proti Táboru 4:3 v prodloužení. Rezerva Pardubic zvítězila na domácím ledě 3:1 nad Zlínem. Hraje se na dva vítězné zápasy, takže loňský...

2. března 2026  22:12

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Kombinéza Leerdamové se vydražila za pět milionů. Peníze získá klub, v němž začínala

Jake Paul sleduje z tribuny zlatou jízdu své snoubenky Jutty Leerdamové....

Za 195 000 eur (4,7 milionu korun) se prodala v internetové aukci podepsaná závodní kombinéza nizozemské rychlobruslařky Jutty Leerdamové, která v ní získala na olympijských hrách v Miláně zlatou a...

2. března 2026  21:12

Obránce Vitík dostal míčem do hlavy a nedohrál zápas Boloni v Pise

Martin Vitík v dresu Boloni.

Český reprezentační obránce Martin Vitík z Boloni nedohrál po ráně míčem do hlavy utkání 27. kola italské fotbalové ligy v Pise. Třiadvacetiletý stoper musel střídat ve 21. minutě, jeho tým zápas...

2. března 2026  20:04,  aktualizováno  20:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.