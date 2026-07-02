Kejval odchází z Brna, reprezentační pivot bude hrát ve Španělsku

Kejval přišel do Brna předloni ze švýcarského celku Vevey Riviera a loni týmu pomohl k první finálové účasti v NBL po 29 letech. V uplynulém ročníku skončili brněnští basketbalisté na čtvrtém místě. Kejval měl průměr 10,4 bodu a 6,1 doskoku na zápas.
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Během angažmá v Brně se prosadil i do reprezentace, s kterou loni startoval na evropském šampionátu. „Adam je hráč, který se pořád rozvíjí a svou kvalitu prokázal v lize i na evropské scéně. Má výborný pohyb a je všestranný. Dobře doskakuje a je rychlý. Také dobře čte hru a dokáže si s míčem vytvářet šance. Je známý svou pracovní morálkou a pozitivním přístupem v šatně,“ řekl trenér a sportovní ředitel španělského celku Javier Zamora na klubovém webu.
„Při našem rozhovoru jsme si hned padli do oka a věřím, že Menorca je pro něj ideální místo pro další krok v kariéře,“ uvedl.
Ve druhé španělské lize působí i Ondřej Hanzlík (Gipuzkoa) či Jan Zídek (nově v Ourense).
Čtyřiadvacetiletý syn předsedy Českého olympijského výběru Jiřího Kejvala je nyní s českou reprezentací, kterou čeká v pátek další zápas kvalifikace mistrovství světa proti Švédsku ve Stockholmu. O tři dny později se národní tým utká v Brně s Estonskem.