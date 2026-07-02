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Kejval odchází z Brna, reprezentační pivot bude hrát ve Španělsku

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  13:18
Srbský pivot Nikola Jokič u míče, vzhlíží k němu český soupeř Adam Kejval.

Srbský pivot Nikola Jokič u míče, vzhlíží k němu český soupeř Adam Kejval. | foto: Václav Mudra / CZ.Basketball

James Kárník a Adam Kejval na tréninku české basketbalové reprezentace.
Český basketbalista Adam Kejval zakončuje na srbský koš, brání ho Nikola Jokič.
Kryštof Kavan z Opavy u míče v zápase s Brnem, brání ho Adam Kejval.
Adam Kejval (vlevo) z Brna a Clevon Brown z Opavy na rozskoku
12 fotografií
Reprezentační pivot Adam Kejval po dvou sezonách opouští basketbalisty Brna. Jeho novým působištěm bude Menorca, která hraje druhou španělskou ligu.

Kejval přišel do Brna předloni ze švýcarského celku Vevey Riviera a loni týmu pomohl k první finálové účasti v NBL po 29 letech. V uplynulém ročníku skončili brněnští basketbalisté na čtvrtém místě. Kejval měl průměr 10,4 bodu a 6,1 doskoku na zápas.

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Během angažmá v Brně se prosadil i do reprezentace, s kterou loni startoval na evropském šampionátu. „Adam je hráč, který se pořád rozvíjí a svou kvalitu prokázal v lize i na evropské scéně. Má výborný pohyb a je všestranný. Dobře doskakuje a je rychlý. Také dobře čte hru a dokáže si s míčem vytvářet šance. Je známý svou pracovní morálkou a pozitivním přístupem v šatně,“ řekl trenér a sportovní ředitel španělského celku Javier Zamora na klubovém webu.

James Kárník a Adam Kejval na tréninku české basketbalové reprezentace.
Český basketbalista Adam Kejval zakončuje na srbský koš, brání ho Nikola Jokič.
Srbský pivot Nikola Jokič u míče, vzhlíží k němu český soupeř Adam Kejval.
Kryštof Kavan z Opavy u míče v zápase s Brnem, brání ho Adam Kejval.
12 fotografií

„Při našem rozhovoru jsme si hned padli do oka a věřím, že Menorca je pro něj ideální místo pro další krok v kariéře,“ uvedl.

Ve druhé španělské lize působí i Ondřej Hanzlík (Gipuzkoa) či Jan Zídek (nově v Ourense).

Čtyřiadvacetiletý syn předsedy Českého olympijského výběru Jiřího Kejvala je nyní s českou reprezentací, kterou čeká v pátek další zápas kvalifikace mistrovství světa proti Švédsku ve Stockholmu. O tři dny později se národní tým utká v Brně s Estonskem.

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