V létě velký přestup, teď konec. Číž opouští ústeckého vicemistra

„Rozhodnutí bylo těžké, Adam má za kariéru odehraných několik výrazných sezon, je osobností ligy, my k němu chováme obrovský respekt,“ řekl ústecký generální manažer Tomáš Hrubý. „O to složitější bylo loučení s takovou personou. Nic příjemného, ale i to přináší sportovní život hráčů a manažerů.“

V NBL působí Číž už šestnáctou sezonu, hrával za Kolín, Ostravu a Svitavy. V ročníku 2020/21 ho vyhlásili MVP soutěže. Kolín kvůli ekonomickým potížím ligu opustil a třiatřicetiletý hráč se přesunul jiného do města na Labi. Měl vytvořit obávaný tandem s Tomášem Vyoralem, novicem z Pardubic, jenže v 10 zápasech a průměrně 25 minutách zapisoval 4,7 bodu, 2,8 asistence a 2,3 doskoku. Trojky, v nichž platí za mistra, měl na dvanáctiprocentní úspěšnosti. V rozehrané sezoně navíc získal konkurenci v podobě Ondřeje Šišky, dalšího pardubického vyděděnce.

Sluneta Ústí nad Labem, trénink basketbalového týmu. Posila Adam Číž.

„Adam je fajn borec do šatny. Jeho odchod je z kategorie toho, že občas si to prostě nesedne, i takový umí být profesionální sport. Přejeme Adamovi do budoucna jen to nejlepší,“ vzkázal Hrubý s tím, že Číž je momentálně volný hráč.

Nedávno Ústí posílil navrátilec Kris Martin jako náhrada za Jadena Edwardse, ani nejlepší střelec dánské ligy se ve Slunetě neuchytil. Uvolněné místo v kádru po Čížovi zatím nechává klub volné. „Když se něco naskytne, budeme to řešit,“ uvedl funkcionář. Ústecký vicemistr je v tabulce NBL na třetím místě.