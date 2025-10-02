Vůbec mi nepřijde, že bych byl z Tatranu tak dlouho pryč, řekl navrátilec Číž

Jiří Seidl
  10:07
Nastříleli mistrovskému Nymburku 91 bodů, jenže na výhru to basketbalistům NH Ostrava ve druhém kole národní ligy nestačilo. Prohráli 91:99. „Tohle mrzí,“ povzdechl si ostravský rozehrávač Adam Číž.
Adam Číž z Ostravy v zápase s Nymburkem

Adam Číž z Ostravy v zápase s Nymburkem | foto: NH Ostrava

Vojtěch Hruban z Nymburka atakuje koš Ostravy kolem Juliana Roche.
Sir’Jabari Rice z Nymburka u míče v zápase s Ostravou, brání ho Lynn Greer III.
Lynn Greer III. z Ostravy zakončuje na nymburský koš.
Lukáš Palyza nastupuje k zápase NH Ostrava.
16 fotografií

Pro Číže to byl po devíti letech, kdy působil především v Kolíně, návrat do haly, v níž začínal.

„Vůbec mi nepřijde, že jsem byl tak dlouho z Tatranu pryč,“ řekl Číž. „Spoustu lidí tady pořád znám, kamarádi chodí pořád stejně, jenom jsou starší a tlustší (usmál se). Basketbalově jsem tady vyrostl, takže hraju tady dál.“

Palyza: Přeji si, aby Ostrava v lize nebyla jen nějakým průměrným týmem

Byl jste hodně motivovaný po těch letech znovu hrát doma v Tatranu?
Motivace byla, ale tohle mrzí. Včetně přípravy jsme v útoku odehráli nejlepší utkání, ale chyba byla v obraně, všichni jsme tam, nebo já si si uvědomuji svoje obranné chyby. Je to škoda. Když dáme Nymburku tolik bodů, vypadáme docela dobře, ale dostali jsme jich devadesát devět. Kousek utáhnout šrouby stačilo a mohli jsme možná pomýšlet na něco lepšího, ale je to, jak to je. Nymburk nekompromisně trestal každou naši chybu v obraně, zvlášť ve druhém poločase. Jsou dobří.

Ale udrželi jste se ve hře až do konce. V závěru jste mohli utkání ještě více zdramatizovat.
Tady na Tatranu je možné tak nějak úplně všechno. A zároveň Nymburku se vrátili reprezentanti, měli přípravu kratší. My jsme věděli, že můžeme trošku vystrkovat růžky. Nakonec se to nepovedlo, ale můžeme být na sebe za předvedený výkon hrdí. Máme na startu ligy sice dvě prohry, ale s těžkými soupeři, ale naše výkonnost jde nahoru.

Co vám ukázaly ty dva zápasy, v čem by mohla být síla vašeho týmu?
Musíme dobře mixnout dejme tomu moji a Lukášovu (Palyzovu) zkušenost s mladíky, jako je třeba Miki Čank, a i s tou střední vrstvou se musíme sehrát. Je to těžké, protože Lynn Greer hrál s námi první zápas. Trošku to skřípe, potřebujeme čas. Ale uvědomujeme si, že pokud chceme do nadstavbové skupiny A1, tak toho času tolik není. Musíme spěchat a musíme se co nejrychleji sehrát.

Adam Číž z NH Ostrava se chystá na zápas.

Je ale znát, že vy dva zkušení hráči dokážete hru zklidnit a tým nemá tolik ztrát jako v předešlé sezoně.
Jasně, to je moje role tady, ale v halách, jaká je v Písku, anebo tady, mohu křičet, co chci, ale když balon nemám v ruce, nikdo mě neslyší. Musíme si vše ještě trošičku ujasnit, musím tomu dát ještě trošku větší myšlenku. Hrajeme dobře, ale sem tam, když to nejde naším směrem, tak je třeba hru trochu zklidnit.

Byla pro vás jasná volba vrátit se do Ostravy?
Už jsem nikam jinam nechtěl. Na konci minulého angažmá (v Ústí nad Labem) jsem se rozhodl pro operační zákrok, i když nebyl úplně nutný, ale osobně mi pomohl. Pak jsem měl čas rehabilitovat, už jsem nechtěl sezonu nikde dohrávat a říkal jsem si, že buď budu tuto sezonu hrát v Ostravě, anebo nikde.

