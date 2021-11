Čísla zvedají také míče do obličeje, ví dobře kolínský kapitán Číž

Šikovného rozehrávače ocenilo vedení soutěže titulem MVP měsíce Kooperativa NBL.

„Titulu si vážím, říjen se mně i týmu vydařil a vyhráli jsme důležité zápasy. Začínáme se sehrávat a hlavně jsme zatím všichni zdravotně v pořádku,“ pochvaluje si Adam Číž, jemuž se tradiční anketu podařilo vyhrát také před rokem. Takže už si mohl vyzkoušet řízení sporťáku Hyundai i30 N, což je tradiční odměna pro hráče měsíce.

Vůz má v držení na několik týdnů, takže dostatečně dlouho na získání nových zážitků.



„Rychlým jízdám v autě příliš neholduju, ale loni jsem s tím zkusil i 220,“ pochlubil se Adam Číž a přidal i tuhle „závodnickou“ historku: „Jeden můj blízký kamarád je automechanik a ten mě jednou ve svém voze svezl dvěstěpadesátkou, což pro mě nebylo nic moc příjemného a marně jsem pod sebou hledal brzdový pedál.“

První triple double kariéry

Kolín si během října připsal v nejvyšší soutěži skvělou bilanci pěti výher a jediné porážky. Není tak divu, že je MVP měsíce z jeho kádru. Zvláště když Číž při utkání v Děčíně zapsal svůj první triple double kariéry za 15 bodů, 12 asistencí a 10 doskoků. I celkově jeho statistiky spadaly v lize k top číslům.

Patří do nich i tak trochu humorné kousky.

„Pokud jde o střelu, tak celkem úsměvná byla ta z předminulého kola proti Ostravě, kdy jsem trefoval trojku z rohu, a od boku desky se míč odrazil do přední obroučky. Pak spadl do koše. To pobavilo hodně lidí,“ veselí se ostravský odchovanec.



„A i asistence bývají někdy komické, když třeba shazujete míč na pivota, on se na vás zrovna nekouká, zpracuje míč obličejem, a když to pak vyjde, je to docela srandovní. Poslední dobou to takhle umí zpracovávat Kuba Petráš,“ pochválí slovenského spoluhráče.

Maminka nevynechá ani zápas

Z dobré formy kapitána Medvědů i celkově povedeného období Kolína má jistě velkou radost i Čížova životní fanynka.

„Je to určitě moje máma. Od mých začátků chodila na každý zápas, a když jsem se pak v Ostravě dostal do ligy, tak platilo totéž. Teď když hraju v Kolíně, sleduje všechna utkání na tvcomu. Nepamatuju si, že by nějaký zápas neviděla,“ pochválí maminku dirigent Medvědů.

Za tým Geosanu nastupuje po přestupu z Ostravy už pět let a ještě nějaký ten pátek zřejmě vydrží. V březnu totiž s klubem prodloužil smlouvu o další tři roky.

„Jsem tu spokojený, daří se nám a máme výbornou týmovou chemii. Měl jsem i jiné nabídky, ale rozhodl jsem se pokračovat v Kolíně,“ prohlásil Číž.

Tedy ten chlapík, co už se zase prohání ve světlemodrém sporťáku.