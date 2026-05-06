Dvakrát přemohl rakovinu a zase trénoval. Italský hrdina ale ucítil: Je čas říct dost

Ještě jednou se chtěl pokusit o téměř nemožné. Tak, jak mu velelo jeho bojovné srdce. Achille Polonara znovu popadl míč, činky i další náčiní, aby se připravil na návrat k milovanému basketbalu, kterého se musel vzdát kvůli opakovaným zdravotním problémům. Před necelými třemi lety podstoupil úspěšně léčbu rakoviny varlat, loni mu lékaři diagnostikovali myeloidní leukémii, z níž se nyní zotavuje.
Achille Polonara sleduje zápas Sassari s Virtusem Boloňa (3. března 2026). | foto: imago sportfotodienst / Luigi Canu Profimedia.cz

Jenže tentokrát už oslabené tělo nenachystá k velkolepému návratu na palubovku, jako se mu to podařilo v prosinci 2023.

„Zkusil jsem to, vrátil se k individuálnímu tréninku, ale pochopil jsem, že je čas říct dost a s basketbalem skončit, protože už nikdy nebudu tím hráčem, jakým jsem byl dřív,“ loučil se Polonara na Instagramu.

Basketbalovou kariéru uzavírá s tituly z Itálie, Litvy, Španělska i Turecka. Z jeho životopisu ční evropské velkokluby jako Anadolu Efes Istanbul, Baskonia, Fenerbahce, Virtus Boloňa či Žalgiris Kaunas i účast s italskou reprezentací na mistrovství světa a dvou EuroBasketech.

Ty největší bitvy ale šikovný levák sváděl v posledních letech mimo palubovky.

Krátce po světovém šampionátu, v říjnu 2023, podstoupil operaci, při které mu lékaři odstraňovali nádor varlat, zvládl i chemoterapii.

Bez basketbalu dlouho nezůstal, přestože se často cítil unavený a při větší zátěži měl i potíže s dýcháním. Už 3. prosince v dresu Virtusu naskočil k ligovému utkání proti Tortoně, které za osm minut nastřílel pět bodů a na přítomné novináře se zubil: „Jsem tak šťastný!“

A s úlevou dodával: „To nejhorší je za mnou. Jsem rád, že jsem to zvládl. Velké díky patří také lidem, kteří tu pro mě byli.“

V červenci 2024 se v kvalifikaci o olympijské hry v Paříži proháněl v italském reprezentačním trikotu. Jenže během dalšího léta znovu sváděl boj, který přesahuje důležitost všech sportovních klání.

„Achille Polonara v posledních několika týdnech podstoupil další specializovaná lékařská vyšetření, po kterých mu byla diagnostikována myeloidní leukémie,“ informoval tehdy jeho klub.

Italští basketbalisté nastoupili k přípravnému duelu před ME s Lotyšskem v trikách s číslem 33 na podporu spoluhráče Polonary, který bojuje s leukémií.

Z Boloni se Polonara přesunul na nějakou dobu i do španělské Valencie, kde se podrobil sérii experimentálních léčebných postupů. Zpátky v Itálii následovala další chemoterapie a transplantace kostní dřeně, po které se rodák z přístavního města Ancona odmlčel.

Až později v televizním pořadu Le Iene v rozhovoru společně s manželkou oznámil, že byl deset dní v kómatu kvůli žilní trombóze.

I tuto nelehkou zkoušku ustál a znovu začal myslet na basket.

Vždyť mu byl i v těžkých chvílích nablízku.

Například parťáci z reprezentace Polonarovi volali během kontinentálního šampionátu – když telefon zvedl, vyhráli. V posledních měsících podporoval během utkání jak Virtus, tak Sassari, se kterým podepsal smlouvu na ročník 2025/26.

A taky se pustil do trénování.

„Vzít po deseti měsících do rukou míč bylo úžasné,“ líčil v rozhovoru pro La Gazzetta dello Sport. „Zpočátku to vypadalo, jako bych hrál basket poprvé, ale pak se mi cit vracel čím dál víc.“

Plánoval, že s kontaktní přípravou začne během léta, kdy už nebude muset být tak opatrný.

Tělo mu ale dalo stopku.

„Budeš mi chybět, basketbale,“ uzavřel italský hrdina své rozloučení s kariérou.

Dvakrát přemohl rakovinu a zase trénoval. Italský hrdina ale ucítil: Je čas říct dost

