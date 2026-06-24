Šestatřicetiletý Veselý už v květnu oznámil, že po sezoně ukončí kariéru. Při posledním střídání dvě a půl minuty před koncem mu zaplněná hala vzdala hold potleskem vestoje a při příchodu na lavičku se objímal se spoluhráči. Dojetí přemohlo i kapitána Satoranského.
Veselý naposledy opouští palubovku:
V posledním zápase v dresu Barcelony Veselý odehrál přes 24 minut a nasbíral 12 bodů a osm doskoků. Satoranský přidal za necelých 19 minut na hřišti tři body a tři asistence. Nejlepším střelcem zápasu byl jejich spoluhráč Kevin Punter s 26 body, vítěze táhl Jean Montero s 23 body.
Barcelona vstoupila do finálové série vítězstvím 113:112 v prodloužení a byla to také jediná porážka, kterou Valencie v play off utrpěla. Další tři zápasy jasně vyhrála a sérii završila na soupeřově hřišti.
Barcelona na trofej čeká od roku 2023, kdy u zisku titulu byli oba čeští basketbalisté.