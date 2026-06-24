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Ovace vestoje. Veselý prožil dojemnou rozlučku, Barcelona finále prohrála

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  22:24

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Jan Veselý ve finále španělské ligy brání Braxtona Keye. | foto: Profimedia.cz

Basketbalista Jan Veselý kariéru ziskem španělského titulu s Barcelonou nezakončil. Katalánský klub, jehož barvy hájí i další český reprezentant Tomáš Satoranský, prohrál čtvrtý zápas finále s Valencií 84:108. Sérii Barcelona ztratila 1:3. Valencie získala druhý titul v historii.

Šestatřicetiletý Veselý už v květnu oznámil, že po sezoně ukončí kariéru. Při posledním střídání dvě a půl minuty před koncem mu zaplněná hala vzdala hold potleskem vestoje a při příchodu na lavičku se objímal se spoluhráči. Dojetí přemohlo i kapitána Satoranského.

Veselý naposledy opouští palubovku:

V posledním zápase v dresu Barcelony Veselý odehrál přes 24 minut a nasbíral 12 bodů a osm doskoků. Satoranský přidal za necelých 19 minut na hřišti tři body a tři asistence. Nejlepším střelcem zápasu byl jejich spoluhráč Kevin Punter s 26 body, vítěze táhl Jean Montero s 23 body.

Barcelona vstoupila do finálové série vítězstvím 113:112 v prodloužení a byla to také jediná porážka, kterou Valencie v play off utrpěla. Další tři zápasy jasně vyhrála a sérii završila na soupeřově hřišti.

Barcelona na trofej čeká od roku 2023, kdy u zisku titulu byli oba čeští basketbalisté.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Sönmezová vs. BejlekTenis - Dvouhra - 2. kolo - 24. 6. 2026:Sönmezová vs. Bejlek //www.idnes.cz/sport
Živě0:0, 0:0
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Bosna vs. KatarFotbal - Skupina B - 24. 6. 2026:Bosna vs. Katar //www.idnes.cz/sport
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  • 1.12
  • 6.60
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25. 6. 00:00
  • 10.60
  • 5.52
  • 1.32
Maroko vs. HaitiFotbal - Skupina C - 25. 6. 2026:Maroko vs. Haiti //www.idnes.cz/sport
25. 6. 00:00
  • 1.19
  • 7.49
  • 18.10
Česko vs. MexikoFotbal - Skupina A - 25. 6. 2026:Česko vs. Mexiko //www.idnes.cz/sport
25. 6. 03:00
  • 3.94
  • 3.84
  • 1.94
Program a výsledky
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Výsledky

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