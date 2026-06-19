Barcelona touží po vylepšení dojmu ze sezony, která byla znovu velmi kostrbatá.
Na začátku listopadu skončil kouč Joan Peñarroya. Ambiciózní celek uzavřel základní část na pátém místě, ve výčtu neúspěchů má navíc prohrané finále poháru s Realem Madrid i konec v euroligovém play in.
Ve španělských vyřazovacích bojích ovšem Veselý a spol. zatím zaváhali jen jednou a úspěšně vstoupili i do finále.
„Celou sezonu makáme, abychom vybojovali trofej. Po deseti měsících dřiny teď máme před sebou několik důležitých dní. Chceme zopakovat výkony z předchozích sérií,“ hlásil český pivot pro klubové sociální sítě ještě před začátkem boje o titul.
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A když přišel dotaz, jestli má o to větší motivaci, když se jeho kariéra chýlí ke konci, s úsměvem odvětil: „To je zase jiný příběh. Ale nic moc se nemění. Prostě chci vyhrát.“
V prvním zápase proti Valencii strávil na palubovce 28 minut, k výhře přispěl 8 body, 6 doskoky i jedním blokem.
A také se dostal do sestřihů nejlepších akcí zápasu. To když se gruzínský dlouhán Tornike Šengelija umně prosmýkl obranou soupeře a přihrával osamocenému Veselému, který poté efektně zakončil.
Podívejte se na povedenou akci, na jejímž konci byl Jan Veselý:
Naopak Tomáš Satoranský, druhý Čech v barcelonských službách, kvůli zranění absentoval.
Nico Laprovíttola tvrdil: „Když Sato nehraje, je důležité hodně komunikovat, mluvit na sebe a být neustále plně zapojen do hry.“
„Chyběl nám, hodně jsme to pocítili,“ posteskl si i kouč Pascual. „Ale teď jsme naštěstí jako tým zase pohromadě a blížíme se k našemu starému já.“
Do úplné pohody se ještě jeho svěřenci nedostali, byť v duelu trefili celkem 19 tříbodových střel.
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Úvodní čtvrtinu finále prohráli jednoznačně 13:25 a museli dotahovat, v samotném závěru základní hrací doby je zachránila trojka Willa Clyburna.
Nejdůležitější však pro Barcelonu je vedení v sérii. „A myslím, že to byl pro fanoušky velmi vzrušující zápas,“ hodnotil Pascual.
Teď už tým chystá na druhé utkání, které je na programu v sobotu od 20.00 znovu ve Valencii.
Finále se hraje na tři vítězné zápasy a Veselý se Satoranským mohou získat druhý ligový titul s Barcelonou. Ten první slavili v roce 2023.