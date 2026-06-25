„Rád bych si myslel, že ne všechno se měří podle vítězství, ale v Barce tomu tak je,“ říkal v kabině Satoranský tamním novinářům. „Vím, že jsem do toho dal všechno. Odcházím s čistým svědomím, ale vždycky si budu pamatovat, že vyhrát jen jeden titul je katastrofa.“
Kvůli zdravotním potížím vynechal úvodní finálové klání, v dalších třech hrál se sebezapřením.
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Ostatně i opakovaná zranění se stala tématem rozhovoru. A český reprezentant pokračoval v upřímném tónu: „Nastal okamžik, kdy už ten zápřah moje záda nevydržela. Je to nejhorší stav, jaký jsem kdy zažil, a přišel v nejhorší možný okamžik. Můj herní čas v posledních třech letech nebyl zrovna dobře rozvržen.“
Dost často totiž byl jediným klasickým rozehrávačem, kterého měla Barcelona k dispozici. A ať už byl na lavičce jakýkoliv trenér, opakoval Satoranského důležitost.
„Chyběl nám, hodně jsme to pocítili,“ posteskl si při jeho poslední absenci kouč Xavi Pascual.
Pod ním se podle Satoranského hra týmu zase zvedala, přetrvává v něm však zklamání, že se nenaplnily ambice, se kterými se do Evropy vracel.
„Myslel jsem si, že budeme mít projekt na dlouhá léta. Že Mirotič a Saras (trenér Šarūnas Jasikevičius) u nás zůstanou ještě mnoho let. Taková byla moje představa. Měli jsme být konkurenceschopní, bojovat o poháry, ale nenaplnilo se to. Je třeba si uvědomit, na co se často zapomíná: S odchodem Sarase se toho hodně změnilo,“ komentoval 34letý Čech, který však zopakoval, že návratu do Barcelony rozhodně nelituje. Kam budou mířit jeho další kroky, zatím není jasné.
Když v závěru zápasu naposledy střídal parťák Veselý, neudržel emoce. A za chvíli schovával tvář do ručníku i loučící se pivot.
La emoción de mucho más que dos compañeros de equipo— Alex Molina (@alex30mp) June 24, 2026
🇨🇿 Jan Vesely y Tomas Satoransky, emocionadísimos en el banquillo del Barça tras ser cambiados en los últimos minutos pic.twitter.com/2hizrIXbJ9
„V posledních dnech jsem hodně mluvil se svou ženou, věděl jsem, že tohle je možná můj poslední zápas. A určitě poslední tady,“ líčil Veselý, který zakončil štaci v Barceloně 12 body a osmi doskoky.
„Zůstával jsem však dál soustředěný, v trénincích i na palubovce. Ale musím přiznat, že v posledních minutách a po střídání na mě všechno dolehlo,“ dodával.
A vyzdvihl ho i trenér Pascual: „Je to povahově jeden z nejlepších hráčů, které jsem kdy vedl. Dal do toho absolutně všechno, hrál přes bolest až do samého konce. Nesčetněkrát dostal injekce do kolene. Je opravdovým profesionálem, který si zaslouží veškerou mou chválu.“
Zahraje si Veselý ještě naposledy i za reprezentaci?
Tým Luboše Bartoně čeká 3. července duel kvalifikace o MS ve Švédsku, o tři dny později hraje v Brně proti Estonsku.