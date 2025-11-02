A nepoučí se. Nejlepší střelec týmu znovu zlobil, Grizzlies jej suspendovali

Morant proti Lakers vstřelil jen osm bodů a s Memphisem prohrál 112:117. V krátkém rozhovoru s novináři po utkání odpovídal pouze: „Zeptejte se trenérů“. Kouč Tuomas Iisalo poté zpochybnil Morantovo nasazení a přístup, například během oddechového času se rozehrávač vzdálil od střídačky. Ve druhém poločase Morant neproměnil ani jednu střelu.
Memphis zatím v sezoně odehrál šest zápasů, bilanci má 3-3. Morant v průměru hraje 28,5 minuty, což je pro něj nejméně v kariéře. Dává téměř 21 bodů na zápas.
Předloni si musel odpykat dva dlouhé tresty za to, že se na sociálních sítích objevil dvakrát ve videu se zbraní v ruce. Letos v dubnu mu vedení NBA zase udělilo pokutu 75 tisíc dolarů (1,7 milionu korun) za oslavné gesto imitující střelbu z pušky.