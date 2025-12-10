Sportovkyním dál vládnou basketbalistky. Wilsonová vystřídala na trůnu Clarkovou

  14:04
A’ja Wilsonová po veleúspěšné sezoně ve WNBA ovládla poprvé v kariéře anketu tiskové agentury AP o nejlepší sportovkyni roku. Americká basketbalistka jako letos první v zámořské soutěži získala počtvrté ocenění pro nejužitečnější hráčku soutěže a Las Vegas Aces poté dovedla ke třetímu titulu za poslední čtyři sezony.
A’ja Wilsonová z Las Vegas Aces během oslav triumfu v WNBA.

A’ja Wilsonová z Las Vegas Aces během oslav triumfu v WNBA. | foto: Candice WardAP

Basketbalistky Las Vegas Aces - A'ja Wilsonová a Jackie Youngová - slaví triumf...
A’ja Wilsonová z Las Vegas Aces během oslav triumfu v WNBA.
A'ja Wilsonová drží trofej pro vítězky WNBA. Okolo jásají její spoluhráčly z...
A’ja Wilsonová (22) z Las Vegas Aces slaví ve finále WNBA, vedle něj zklamaná...
28 fotografií

Anketu AP vyhrála jako pátá basketbalistka v historii od jejího založení v roce 1931 a navázala na loňský úspěch Caitlin Clarkové.

Za devětadvacetiletou americkou pivotkou se letos na druhém místě umístila běloruská tenistka Aryna Sabalenková, třetí byla další americká basketbalistka Paige Bueckersová.

Aryna Sabalenková slaví získaný bod v utkání Turnaje mistryň.
Paige Bueckersová z Dallas Wings.

Mezi muži byl už úterý vyhlášen vítězem japonský baseballista Šohei Ohtani, který triumfoval počtvrté a vyrovnal tak rekordní počet vítězství basketbalisty LeBrona Jamese, golfisty Tigera Woodse a cyklisty Lance Armstronga.

Absolutní rekordmankou ankety AP je s šesti triumfy dvojnásobná olympijská vítězka v atletice z roku 1932 Mildred Didriksonová, která se později věnovala úspěšně také golfu.

Ohtani vyrovnal Jamese a Woodse, znovu se stal Sportovcem roku agentury AP
Sportovkyním dál vládnou basketbalistky. Wilsonová vystřídala na trůnu Clarkovou

