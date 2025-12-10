Sportovkyním dál vládnou basketbalistky. Wilsonová vystřídala na trůnu Clarkovou

Anketu AP vyhrála jako pátá basketbalistka v historii od jejího založení v roce 1931 a navázala na loňský úspěch Caitlin Clarkové.
Za devětadvacetiletou americkou pivotkou se letos na druhém místě umístila běloruská tenistka Aryna Sabalenková, třetí byla další americká basketbalistka Paige Bueckersová.
Mezi muži byl už úterý vyhlášen vítězem japonský baseballista Šohei Ohtani, který triumfoval počtvrté a vyrovnal tak rekordní počet vítězství basketbalisty LeBrona Jamese, golfisty Tigera Woodse a cyklisty Lance Armstronga.
Absolutní rekordmankou ankety AP je s šesti triumfy dvojnásobná olympijská vítězka v atletice z roku 1932 Mildred Didriksonová, která se později věnovala úspěšně také golfu.
|
Ohtani vyrovnal Jamese a Woodse, znovu se stal Sportovcem roku agentury AP