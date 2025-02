Děčín ztratil lídra, Walton je mimo hru do konce sezony

„Bohužel i taková zranění přináší sport. My to musíme přijmout a rozhodnout, jestli řešit možnost doplnění kádru, nebo dohrát sezonu ve stávajícím složení. Samozřejmě s ohledem na možnosti klubu,“ uvedl Lukáš Houser, generální manažer Válečníků. „A. J. zůstává nadále s týmem, i když v letošní sezoně už do hry na sto procent nezasáhne.“

Walton se zranil při výskoku v prvním zápase Final 8 Česko-slovenského poháru v Bratislavě, pondělní vyšetření magnetickou rezonancí v ústecké EUC klinice potvrdilo poškození vazů, které vyřeší jedině operace. Američan ji podstoupí už tento čtvrtek.

Děčínského lídra letos provází smůla, první výpadek měl už na podzim kvůli potížím se stehenním svalem, tehdy chyběl Válečníkům skoro dva měsíce.

I tak stihl Walton odehrát v probíhající sezoně 21 ligových zápasů, v nichž průměrně střílel 11,9 bodů.