500 dní s Eurem. Trojanův basketbalový Hamlet a vyhladovělí fanoušci

Samotný program má nejen propagovat šampionát pomocí doprovodných akcí, ale i usnadnit registrovaným fanouškům cestu k zakoupení vstupenek.

„Chtěli bychom je prodávat na podzim, na přelomu října a listopadu. Lidé, kteří budou zaregistrovaní, budou mít týdenní předstih před ostatními, aby si mohli vstupenky koupit. Po covidu bude po sportovních událostech hlad, takže bychom v případě, že to bude možné, chtěli tímto naše fanoušky přednostně uspokojit,“ uvedl Bříza.

Logo EuroBasketu 2021 v Česku, Gruzii, Itálii a Německu

Mistrovství Evropy začne přesně za 500 dní, a to 1. září 2022. Vedle Česka, jež bude chtít navázat na euforii z šestého místa na MS 2019, ho budou hostit Gruzie, Itálie a Německo. Závěrečné boje o medaile se uskuteční v Berlíně.

„Vnímám to jako vrchol všeho, co jsme z pohledu českého basketbalu v posledních letech organizovali. Generaci hráčů se splní sen, který se mi třeba nesplnil,“ uvedl bývalý basketbalista Jiří Welsch. Ten zároveň vystupuje v hamletovském reklamním spotu po boku Ivana Trojana.

Šampionát se měl původně uskutečnit letos. Kvůli koronavirové pandemii však FIBA vrcholnou událost o rok odložila. „Je to dlouhý proces. Musím smeknout klobouk před obrovskou státní dotací, přesto je to jen půlka rozpočtu mistrovství a je třeba sehnat i tu druhou část finančního krytí. S tím souvisí diváci, vstupenky a tak,“ řekl Bříza. „Organizační tým je obrovský a je výhoda, že máme za sebou MS žen 2010 nebo MS hráčů do 19 let z roku 2013. Jsme aktivní a máme na FIBA i ve sportovním světě dobré slovo,“ pochvaloval si Bříza.

Ivan Trojan proti Jiřímu Welschovi:

Češi si jako hostitelé vybrali již do skupiny Poláky, další čtyři soupeře jim určí los 29. dubna od 13:00 v Berlíně. „U soupeřů je třeba sledovat jak výkonnostní, tak marketingový potenciál. Osobně by se mi líbilo dostat ze čtvrtého koše Finsko. Jednak je manželkou jejich hlavního kouče naše bývalá vynikající hráčka Mirka Jarchovská (Dettmann) a Finové jsou známí tím, že s sebou vozí hodně fanoušků. Na posledních šampionátech jich bylo až devět tisíc a byli fantastičtí,“ řekl Bříza.

Podobné přání měl i Welsch. „Přál bych si z prvního koše Španělsko, k němuž mám vztah ze své kariéry, připojím se i k Finům a z pátého koše by bylo pikantní potkat Izrael. Náš kouč Neno Ginzburg by ho asi nechtěl, ale bylo by to hezké,“ dodal bývalý hráč NBA.