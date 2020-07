Finálový turnaj v basketbalu 3x3 v Praze patřil polským týmům

Velkou zásluhu na výhře polského kvarteta měl Michael Hicks, který proměnil šest dvoubodových pokusů z dálky. V sestavě ho doplnili Jakub Borowski, Adrian Mroczek-Truskowski a Piotr Niedzwiedzki. Humpolec hrál ve složení Jan Kratochvíl, Ondřej Dygrýn, Roman Zachrla a Vladimír Sismilich.

„Od vyrovnaného stavu 12:12 jsme nebyli schopní ubránit Hickse. Známe ho, víme, co dělá, že dává jenom těžké dvojky. Nebyli jsme ale schopní to pokrýt. Na konci to měl 3/3, což otočilo zápas. My nedokázali zareagovat dvojkou. Možná jsme mohli zvolit nějaký koš za jeden bod, ale prostě jsme se snažili oplácet taky dvojkami, které nám bohužel nepadly,“ uvedl Dygrýn v tiskové zprávě.

Americký rodák Hicks přiznal, že se jeho tým na finálového soupeře speciálně připravoval. „Humpolec je výborný tým se zkušenostmi z World Tour, na který jsme se museli připravit. Čekali jsme, že se s nimi potkáme ve finále, proto jsme ještě včera sledovali jejich aktuální zápasy na videu. Museli jsme se na vítězství hodně nadřít, rozhodně nejvíc na celém turnaji,“ řekl tahoun polského mužstva, které získalo prémii 40 tisíc korun.

Poloviční částku inkasovaly vítězky ženského turnaje z prvního výběru Polska, které ve finále zdolaly 16:11 český tým VVA ve složení Gabriela Mervínská, Pamela Effangová, Petra Pospíšilová a Tereza Motyčáková. Vítězky hrály v sestavě Agnieszka Szottová-Hejmejová, Klaudia Sosnowská, Marta Mistygaczová a Martyna Cebulská. Třetí skončila česká reprezentace do 23 let Alžběta Levínská, Anna Rosecká, Kateřina Galíčková a Lucie Bolardtová.