Wembanyama a spol. vrátili úder rázně. New York znovu přehrál Philadelphii

Autor: ,
Aktualizujeme   7:09
San Antonio Spurs se vrátili v konferenčním semifinále NBA do hry, ve druhém domácím duelu se už nenechali zaskočit Minnesota Timberwolves a dominovali 133:95. New York Knicks jsou proti basketbalistům Philadelphia 76ers v trháku, k vítězství tentokrát vedla tuhá bitva (108:102).

Victor Wembanyama ze San Antonio Spurs blokuje v duelu s Minnesota Timberwolves. | foto: Eric GayAP

K jednoznačnému vítězství San Antonia velelo mladé duo Victor Wembanyama (19 bodů a 15 doskoků) a Stephon Castle (21 bodů). V celku Minnesoty se žádný střelec nedostal přes 12 bodů.

Newyorský tým na úvod série s Philadelphií vládl 137:98, ve druhém klání už tak suverénní nebyl, přesto po většinu utkání vedl. Hru řídili Jalen Brunson s 26 body, O. G. Anunoby s 24 body a Karl-Anthony Towns s 20 body, 10 doskoky a sedmi asistencemi.

NBA – 2. kolo play off

Východní konference - 2. zápas:
New York Knicks - Philadelphia 76ers 108:102 (stav série 2:0)

Západní konference - 2. zápas:
San Antonio Spurs - Minnesota Timberwolves 133:95 (stav série 1:1)

Wembanyama a spol. vrátili úder rázně. New York znovu přehrál Philadelphii

6. května 2026  18:24

