Boston vrátil úder, hvězdy Philadelphie smetl ze hřiště

Úvodní duel v sérii překvapivě získala Philadelphia i bez Embiida a hráči Bostonu odcházeli ze hřiště hodně nazlobení. Emoce pak použili jako motivaci a dnes působili jako zcela jiný tým. V obraně nedali soupeři nic zadarmo a Jamese Hardena, který dal v prvním duelu 45 bodů, téměř vymazali a dovolili mu jen dvě trefy ze 14 pokusů a osm bodů z trestných hodů, celkem tedy 12.

Neprosadil se ani Embiid, jenž v úterý získal poprvé cenu pro nejužitečnějšího hráče NBA a zároveň je nejlepším střelcem sezony. Ve druhém čtvrtfinále však dal jen 15 bodů. Jen o bod více přidal Tobias Harris jako nejlepší střelec Sixers v zápase.

„Cítil jsem se dobře. Porážka je sice zklamáním, ale pořád je to teprve začátek série a pro mě je to krok k tomu, abych se zas dostal zpět do formy,“ řekl Embiid.

Za Boston dal 25 bodů Jaylen Brown, 23 bodů přidal z lavičky Malcolm Brogdon a ani nevadilo, že nejlepším střelec týmu Jayson Tatum neměl svůj den: kvůli faulům odehrál jen 19 minut a dal pouhých 7 bodů.

„Chtělo to jen dát do naší hry více hrdosti. V prvním zápase jsme hráli pod našimi možnostmi. Dnes jsme prostě chtěli zahrát to, čeho jsme schopni. A to se povedlo,“ řekl Jaylen Brown. „Můžeme být rádi, že jsme zvládli tuhle výzvu a srovnali sérii. Teď jedeme na hřiště soupeře a bude to zábava,“ dodal Brown.