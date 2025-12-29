Basketbalistky KP Brno vyzrály na Žabiny, dramatické derby rozseklo až prodloužení

  20:06
Brněnské derby ve 12. kole ligy basketbalistek vyhrál tým Králova Pole, který porazil Žabiny 94:89 po prodloužení. Městského rivala zdolal po sérii čtyř nezdarů ve vzájemných soubojích a teprve podruhé za posledních 15 zápasů. Kateřina Galíčková přispěla k výhře nad obhájkyněmi stříbra 19 body a 10 doskoky.
Kanadská basketbalistka Shay Colleyová se prosazuje v utkání proti KP Brno. | foto: KP Brno

Basketbalistky KP se posunuly na čtvrté místo za Žabiny, na které ztrácejí jen bod.

Svěřenkyně Marcely Krämer vedly většinu zápasu a v závěru třetí čtvrtiny měly k dobru už 13 bodů. Čtvrtou čtvrtinu však Žabiny ovládly 30:19 a vynutily si prodloužení.

Basketbalistky KP Brno se radují z vítězství v derby proti Žabinám.

Hostům mohla zajistit v normální hrací době těsné vítězství o bod kapitánka Spanuová, ale dvě sekundy před sirénou proměnila pouze jeden ze dvou trestných hodů.

Žabiny dohrávaly zápas bez zkušené rozehrávačky Záplatové, která se na své 34. narozeniny vyfaulovala čtyři a půl minuty před koncem čtvrté čtvrtiny. Do té doby stihla dát 17 bodů a byla nakonec se Spanuovou nejlepší střelkyní poraženého týmu.

Výrazný podíl na výhře KP měly vedle Galíčkové autorka 18 bodů Svatoňová a kapitánka Eliška Žílová, která trefila čtyři trojky a zaznamenala 17 bodů.

Chance liga žen

12. kolo:

KP Brno - Žabiny Brno 94:89 po prodl. (17:17, 41:33, 64:53, 83:83)
Nejvíce bodů: Galíčková 19, Svatoňová 18, E. Žílová 17 - Záplatová a Spanuová po 17, Colleyová 16.

KLUBZÁPASYVÝHRYPROHRYSKÓREPROCENTA
1.USK Praha121201247:68324
2.SBŠ Ostrava11101890:77821
3.Žabiny Brno1183922:74019
4.KP Brno1174923:84018
5.Chomutov1257826:87917
6.Brandýs nad Labem1156812:90316
7.Hradec Králové1046688:72414
8.Trutnov1046734:78414
9.Slovanka12111775:107913
10.Basket Ostrava12012672:107912
