Basketbalistky KP Brno vyzrály na Žabiny, dramatické derby rozseklo až prodloužení

Basketbalistky KP se posunuly na čtvrté místo za Žabiny, na které ztrácejí jen bod.
Svěřenkyně Marcely Krämer vedly většinu zápasu a v závěru třetí čtvrtiny měly k dobru už 13 bodů. Čtvrtou čtvrtinu však Žabiny ovládly 30:19 a vynutily si prodloužení.
Hostům mohla zajistit v normální hrací době těsné vítězství o bod kapitánka Spanuová, ale dvě sekundy před sirénou proměnila pouze jeden ze dvou trestných hodů.
Žabiny dohrávaly zápas bez zkušené rozehrávačky Záplatové, která se na své 34. narozeniny vyfaulovala čtyři a půl minuty před koncem čtvrté čtvrtiny. Do té doby stihla dát 17 bodů a byla nakonec se Spanuovou nejlepší střelkyní poraženého týmu.
Výrazný podíl na výhře KP měly vedle Galíčkové autorka 18 bodů Svatoňová a kapitánka Eliška Žílová, která trefila čtyři trojky a zaznamenala 17 bodů.
Chance liga žen
12. kolo:
KP Brno - Žabiny Brno 94:89 po prodl. (17:17, 41:33, 64:53, 83:83)
|KLUB
|ZÁPASY
|VÝHRY
|PROHRY
|SKÓRE
|PROCENTA
|1.
|USK Praha
|12
|12
|0
|1247:683
|24
|2.
|SBŠ Ostrava
|11
|10
|1
|890:778
|21
|3.
|Žabiny Brno
|11
|8
|3
|922:740
|19
|4.
|KP Brno
|11
|7
|4
|923:840
|18
|5.
|Chomutov
|12
|5
|7
|826:879
|17
|6.
|Brandýs nad Labem
|11
|5
|6
|812:903
|16
|7.
|Hradec Králové
|10
|4
|6
|688:724
|14
|8.
|Trutnov
|10
|4
|6
|734:784
|14
|9.
|Slovanka
|12
|1
|11
|775:1079
|13
|10.
|Basket Ostrava
|12
|0
|12
|672:1079
|12