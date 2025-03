Nymburk prolomil černou sérii v Děčíně, zaskvěla se americká letka

Sršni prohráli s posledním tým skupiny 75:80 a klopýtli podruhé z uplynulých tří kol. Basketbalistům USK podlehli Jihočeši poprvé v sezoně, předchozí tři vzájemné duely vyhráli.

Písku se přiblížili jeho pronásledovatelé. Třetí Opava zdolala Ústí nad Labem 94:76 i díky 23 bodům a devíti doskokům Roba Howarda. Čtvrté Brno zvítězilo 79:61 nad Olomouckem, kterému v druhé a třetí čtvrtině dovolilo dohromady jen 19 bodů.

Souboj týmů bojujících o prvenství ve skupině A2 vyzněl jednoznačně pro Pardubice, které vyhrály v Ostravě 111:76. Hosty opět táhl osmatřicetiletý Kamil Švrdlík, který si v předchozím kole 34 body vylepšil osobní rekord v lize a tentokrát nasbíral 22 bodů a 11 doskoků.

Nymburk vyhrál v Děčíně po třech letech zejména díky Christianu Bishopovi a J.T. Shumateovi, kteří dali po 22 bodech. Bishop měl stoprocentní střelbu z pole (7/7). Hosté zvládli zápas i bez Františka Rylicha a nemocného pivota Nighaela Ceasera, který byl v sobotu vyhlášen nejlepším hráčem uplynulého kola Ligy mistrů, v níž Nymburk míří do čtvrtfinále.

Středočeši si dlouho udržovali jen mírné vedení, až na přelomu třetí a čtvrté čtvrtiny výrazně odskočili šňůrou 18:0. Děčín, kterému se už ve třetí čtvrtině vyfauloval nejlepší střelec Jordan Ogundiran, více než dvacetibodové manko v závěru jen snížil.

„Je to moje první výhra v Děčíně. Tady se snadno nevyhrává, protože domácí bojují a mají skvělou podporu fanoušků,“ řekl trenér hostů Francesco Tabellini. „My jsme začali velmi dobře a hráli jsme konzistentně po celé utkání. I když Děčín trefoval těžké trojky, tak jsme na ně tlačili, až to v jednu chvíli vedlo k několika chybám v řadě a povedlo se nám odskočit. Pak už jsme to kontrolovali a mohli jsme hráče i pošetřit,“ uvedl italský kouč.

„Na přelomu třetí a čtvrté čtvrtiny jsme odpadli fyzicky, protože je to od Nymburka velký válec,“ uvedl domácí trenér Tomáš Grepl. „Každý zápas vyletí z kádru Nymburka někdo jiný. Je jedno, kdo ty body dá, vždy je někdo dá. Není rozhodující faktor, že se prosadili Shumate s Bishopem. Rozhodující je, že hráči jsou brutálním způsobem nuceni čelit celých 40 minut velkému tlaku. Kdo se tomu nepřizpůsobí, tak na hřišti není. My bychom se rádi takovému intenzivnímu basketbalu chtěli přiblížit,“ prohlásil Grepl, jehož svěřenci trefili 16 z 30 trojek.

Brno uspělo po třech porážkách. „Od druhé čtvrtiny jsme dokázali hru zavřít. V první čtvrtině jsme inkasovali 31 bodů, zatímco ve zbytku zápasu pouze 30, což rozhodlo. Vítězství jsme potřebovali a musíme na něm stavět,“ řekl trenér Martin Vaněk. Adam Kejval si 18 body vylepšil střelecký rekord v NBL.

„Pro nás to bylo třetí utkání v krátké době a možná nám už chyběly síly. Brno hrálo s obrovskou intenzitou. Ve druhém poločase nám to navíc přestalo padat, což byl další faktor naší porážky,“ uvedl kouč Olomoucka Andrew Hipsher. Nejlepší střelec soutěže Noah Carter dal 14 bodů, když proměnil pět ze 14 pokusů z pole.