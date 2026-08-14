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Zvládne se Werrová oklepat z pádu? Její navrácení budí nevoli: Neměří všem stejně

Markéta Plšková
  10:10
Audrey Werrová upadla v semifinále běhu na 800 metrů na mistrovství Evropy v...

Audrey Werrová upadla v semifinále běhu na 800 metrů na mistrovství Evropy v Birminghamu. | foto: AP

Semifinále žen na 800 metrů na mistrovství Evropy v Birminghamu.
Audrey Werrová upadla v semifinále běhu na 800 metrů na mistrovství Evropy v...
Audrey Werrová upadla v semifinále běhu na 800 metrů na mistrovství Evropy v...
Audrey Werrová upadla v semifinále běhu na 800 metrů na mistrovství Evropy v...
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Od naší zpravodajky ve Velké Británii - Až večer rozhodčí na mistrovství Evropy v Birminghamu odstartují finále žen na 800 metrů, bude o medaile bojovat netradičně hned deset atletek. Kromě osmi postupujících totiž do boje o cenné kovy prošly i dvě půlkařky, které v semifinále ovlivnila kolize způsobená jejich soupeřkou. A na oválu Alexander Stadium se tak předvede i hvězdná Švýcarka Audrey Werrová.

Chvíli to ale pro běžkyni, jež se letos na 52 setin přiblížila světovému rekordu Jarmily Kratochvílové 1:53,28, nevypadalo dobře. V zatáčce před cílovou rovinkou totiž našlápla na mantinel, spadla a do cíle jen doklusala, zatímco si držela bolavý hrudník.

Soupeřky, které dorazily o více jak půl minuty dřív než ona, za ní postupně došly a objaly ji.

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Zdálo se, že finále bude bez jedné z největších favoritek. Z prvotních záběrů, které na Alexander Stadium na velkoplošných tabulích hrály, to totiž nevypadalo, že by pád Werrové zavinil někdo jiný než ona sama.

„Je obrovská škoda, co se stalo, protože jsem v opravdu dobré formě,“ líčila po semifinále. „Vůbec nevím, co se přihodilo. Podívám se na video, ale teď to opravdu nedokážu vysvětlit. Běžela jsem vepředu, všechno bylo v pořádku a najednou jsem ležela na zemi.“

Poměrně dlouho se nezvedala, poté si upravovala startovní číslo, které se jí vinou pádu odepnulo. Když dobíhala do cíle, diváci na tribunách ji povzbuzovali hlasitým potleskem.

„Je to těžké, protože vím, že bych měla na postup do finále,“ litovala. „Když se ale něco takového stane, nemůžete s tím nic dělat. Za mnou byl závod trochu chaotický. Běžela jsem vepředu, protože se ráda držím mimo hlavní skupinu. Myslela jsem si, že vepředu budu ve větším bezpečí. Bohužel se takové věci stávají.“

Podívejte se na pád Audrey Werrové:

Důležité však v tu chvíli bylo, že zdravotně byla 22letá Švýcarka v pořádku. „Mám jen pár odřenin, ale jinak dobrý,“ ujistila. A zároveň dodala, že víru v postup do boje o medaile neztrácí. „Doufám, že můj tým ještě může něco udělat, abych mohla běžet ve finále. Uvidíme.“

Jelikož i po pádu závod dokončila, mohl její tým podat protest. A u atletických rozhodčích nakonec skutečně uspěl.

Ve výsledcích se vedle jejího jména objevila písmena qr. Stejně na tom byla také Litevka Gabija Galvydytéová, která byla kolizí rovněž ovlivněná. Werrovou měla do nohy neúmyslně praštit Francouzka Anais Bourgoinová, načež Švýcarka zakopla o svou druhou nohu a upadla.

„Rozhodnutí učinil rozhodčí v souladu s technickým pravidlem 17.1.1 po neúmyslném kontaktu mezi švýcarskou a francouzskou závodnicí. V důsledku incidentu upadly dvě závodnice, Werrová a Galvydyteová. Po posouzení okolností rozhodčí rozhodl o kvalifikaci (qr) obou závodnic do finále v souladu s platnými pravidly,“ vysvětlila Evropská atletika.

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Fanoušci tak v pátek večer uvidí očekávaný souboj mezi Werrovou, domácí hvězdou Keely Hodgkinsonovou a stále ještě novickou na této trati Femke Broedersovou-Bolovou.

Ale ne všem se rozhodnutí rozhodčích zamlouvá.

„Zakopla o vedle ní běžící francouzskou závodnici. Její vlastní chyba! Běh je kontaktní a prostě se to stává! Absolutně nesouhlasím s tím, že ji posunuli do finále po protestu švýcarské výpravy,“ napsal na Instagram český rekordman Jakub Holuša.

„Kdyby kopla ne do závodnice, ale do mantinelu, tak by ji taky vlastně měli vrátit? Nemyslím si, že je použit na všechny stejný metr rozhodování. Třeba Sasínek při HME 2023 byl za stejnou situaci úplně bez šance uspět s protestem.“

Audrey Werrová upadla v semifinále běhu na 800 metrů na mistrovství Evropy v...

Třeba olympijská vítězka Hodgkinsonová, které by při neúčasti Werrové odpadla hlavní soupeřka, si ale její účast ve finále přála. „Při závodě jsem slyšela jen „ou“, což nikdy není dobré znamení. Snad bude Audrey v pořádku a bude ve finále,“ líčila bezprostředně po semifinále. „Byl by to hodně zajímavý boj o medaile.“

Její přání se vyplnilo. Ale třeba bývalý britský atlet Steve Cram byl poněkud skeptičtější. „Zakopla sama o sebe, je to dost zřejmé,“ řekl. „Ale všichni chceme ve finále vidět ty nejlepší atletky, dokonce i Keely to říkala. Otázkou spíš je, jestli je Werrová v pořádku. Vypadala, že ano, ale je tu i psychická stránka.“

Mnohem větší nesouhlas, podobně jako Holuša, dal na síti X najevo televizní expert Martin Gillingham. „Za její pád nikdo jiný nemohl. Proč by tedy měla dostat vstupenku do finále, když doběhla poslední?“ divil se.

„Ale ve finále je,“ uzavřel Cram. „Bude v něm deset závodnic, takže to bude náročné a změní to způsob, jakým by se závod za normálních okolností běžel.“

Možná to ovlivní i výsledné časy. Uvidí i přesto diváci na Alexander Stadium další útok na rekord Kratochvílové? A pokud ano, bude ho mít na svědomí Werrová?

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