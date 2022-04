Překážkářka Hejnová je po operaci výrůstku na patě, prochází kondičním tréninkem

Řekla to v podcastu serveru Sport.cz.

Elitní česká atletka kvůli zdravotním problémům už dvacet měsíců nezávodila. Přišla o loňské olympijské hry v Tokiu, a i když byla na podzim optimistická, problémy neustávaly. Občas byla schopná absolvovat trénink, někdy ale nemohla ani chodit. Rozhodla se pro chirurgický zákrok v motolské nemocnici. „Osekali mi výrůstek na patě, který dráždil tu achilovku,“ uvedla Hejnová.

Pak byla šest týdnů o berlích. „Teď probíhá nějaká rekonvalescence a nějaký kondiční trénink. Ještě pořádně běhat nemůžu, spíš je to o kole, plavání, posilovně a nějaké kondici. I když se to zdá jako malý výrůstek, tak osekání kosti je celkem bolestivá záležitost, tak to nechci uspěchat,“ doplnila pětatřicetiletá běžkyně.

Bronzová olympijská medailistka z Londýna 2012 zjistila možnost tohoto řešení po magnetické rezonanci a litovala, že ji některý z lékařů na toto vyšetření neposlal dříve. „Pak bych možná stihla Tokio,“ posteskla si.

Už dvacet měsíců nezávodila, naposledy běžela 300 metrů překážek v září 2020 na Zlaté tretře v Ostravě. Vzhledem k aktuálnímu zdravotnímu stavu netuší, kdy a jestli vůbec se vrátí. Je ale jasné, že letošní letní sezona bude případně její poslední. „Už hlavně z toho důvodu, že tělo mi naznačuje, že toho mám dost. I psychicky toho mám za tu dobu dost,“ konstatovala.

V ideálním případě se chtěla nachystat na mistrovství Evropy v Mnichově, ale nyní je připravena i na variantu, že jí noha už na žádný závod nepustí. „Může se to stát, i když bych si takový konec nepředstavovala. I kdyby to nemělo být na vrcholné akci, aspoň na nějakém závodě bych chtěla zamávat fanouškům, nejlépe v Česku,“ dodala.

Plánuje se věnovat rozvoji své HESU akademie pro mladé atlety.