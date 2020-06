Překážky mě mile překvapily, hodnotila Hejnová vstup do sezony

„Hlavně překážky mě mile překvapily, protože na tréninku mi to moc nešlo,“ konstatovala Hejnová v nahrávce pro média. Osobní rekord má o více než dvě sekundy lepší (38,16), přesto byla spokojená. „

Je to takový můj průměr. Na to, jaký byly podmínky... Sice bylo teplo, ale dost foukalo. Ale hlavně jsem neměla konkurenci, takže jsem bojovala s časem. A to samý na dvoustovce,“ řekla.

Překážkový závod vyhrála Hejnová s téměř třísekundovým náskokem. Na dvoustovce, na níž má už sedm let osobní maximum 23,65, proběhla cílem o více než sekundu před nejbližší soupeřkou.