Ztrácet svaly bylo hrozné. Hejnová o hladu v Survivoru i zraněné svěřenkyni

V rozhovoru pro iDNES Premium mluví o nové výzvě, závodním stresu, rodičovství i náročných chvílích, které zažila v reality show Survivor.

„Je fakt těžké, když vám pořád kručí v břiše,“ vzpomíná na dva měsíce v Dominikánské republice. „Nejdřív vám padají tuky, ty jsou poměrně rychle pryč, a pak už vidíte, jak vám odchází svaly. To pro mě bylo hodně nepříjemné.“

Jaký byl potom návrat zpět do atletického prostředí?

Dost náročný. Ale i celkově, nejen do atletiky. Může se zdát, že jsem nebyla pryč dlouho, byly to dva měsíce. Ale jak je člověk odstřižený, tak potom chvíli trvá, než se zase zapojí. I když náš mladý (dvouletý Matyáš) mi moc času nedal, rychle jsem do toho zase skočila. Ale náročné to bylo.