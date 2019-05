Natěšená Hejnová: Jsem zdravá, baví mě to a mám chuť ještě něco dokázat

Vypadáte hodně spokojeně.

Jsem. V Jižní Africe jsem letos byla asi nejdéle, co jsem kdy byla. A probíhalo to hodně dobře, po dlouhé době jsem mohla dělat i cvičení a věci v tréninku, které jsem dlouho dělat nemohla – odrazy, cviky v posilovně, rychlostní věci. Trénovala jsem bez omezení, nemusela jsem nic vynechat, z čehož mám velkou radost.

Jak velký podíl na tom má tamní fyzioterapeutka?

Velký. Chodila jsem k ní třikrát týdně, starala se o mě, cvičila se mnou. Je to taková malá blondýnka, ale má šílenou sílu. Namasíruje mě, dá mi jehličky, zacvičí se mnou na achilovky, na lýtka a všechno to stihneme do hodiny a já jsem jak nový člověk. A navíc je flexibilní. Má malé miminko a pracuje od rána do večera, vždycky mě vzala hned.

Jak dlouho se znáte?

Od té doby, co tam jezdím, takže asi od roku 2008. Chodila jsem za ní, i když jsme tam měli někoho z Čech, protože to byl jeden člověk pro 40 lidí. Jsme kamarádky, když jezdí s africkými závodnicemi po Diamantových ligách, zajdeme na kafe a tak.

Co dál je nového v životě Zuzany Hejnové?

Asi hlavně to, že mám teď za sebou Roberta Změlíka (bývalý desetibojař, olympijský šampion z Barcelony), který se o mě hodně stará. Mám doktory, výživové doplňky, cokoliv potřebuju, jdu za Robertem a ten se o mě postará. Mám klid na přípravu, vím, že za mnou někdo stojí.

Jak ke spolupráci se Změlíkem došlo?

Jednou jsem na něj narazila a říkala si, že bych se za ním mohla stavit a poprosit ho o nějakou pomoc. Viděla jsem, že podporuje pár atletů, a on okamžitě podpořil i mě. Byla jsem překvapená, jak to vzal a jak se za mě postavil. Zajišťuje mi všechny doktory, cokoliv potřebuju. Dává mi všechny doplňky stravy, na které má svou firmu, do toho mi poskytl auto, takže se mám čím přepravovat. Navíc má spoustu zkušeností. Když se s ním bavím, předává mi svoje pocity ze závodů. Říká mi, jak bych se k tomu měla stavět, že musím být sebevědomá, cílevědomá. Promlouvá ke mně takovým stylem, že to člověka namotivuje a dodá klid do duše. Je to rozený vítěz a ví, jak člověka připravit na vítěznou vlnu. Jsem za něj hrozně ráda.

Tím pádem ani s motivací nemáte problém, je to tak?

V letošní sezoně je jenom mistrovství světa, takže mi přijde, že mám o to větší motivaci. Vždycky se mi v sezoně, kdy bylo mistrovství světa, dařilo, takže jsem optimistická, i letos by to mohlo být dobrý.

Někteří sportovci mají s postupujícím věkem čím dál větší problém motivaci najít. Vy ne?

U mě je to tak, že když jsem zdravá a nic mě nebolí, tréninky mě baví a motivace je velká. Zato když mi něco je a nejsem zdravotně v pořádku, je to těžší se namotivovat a vrátit se do toho procesu. Ale teď jsem zdravá, baví mě to a mám chuť ještě něco dokázat. Rychlostně jsem na tom podobně, jako jsem byla v minulosti. Mám v hlavě Emila Zátopka – když nemůžu, přidám.

Máte za sebou už i první starty, byť ne na čtvrtce překážek. Co vám prozradily?

Já tu dvoustovku neumím moc běhat, ani můj osobní rekord není tak dobrý v porovnání s čtvrtkou. Každopádně mi to řeklo, že jsem na dobré cestě. Zaběhla jsem standardní časy, jaké jsem běhala vždycky. Kdybych teď běhala časy kolem svého osobáku, bylo by to divné a nebylo by to ideální. Potřebuju být rychlá za tři měsíce.

V pondělí vás čeká Odložilův memoriál, kde poběžíte první čtvrtku sezony. Na jaký čas si věříte?

Netroufám si říct. Na tréninku to vypadalo výborně, bude záležet na podmínkách, které nám teď nepřejí. Ale věřím, že bude hezky, je to navíc můj domácí stadion. Horší je, že se mi tam nikdy nedařilo, tak snad to trochu zlomím. Věřím, že se poběží rychle. Chtěla bych splnit limit pro mistrovství světa, což by neměl být problém.

Čím to, že se vám na Odložilovi nedaří?

Tím, že je to můj domácí stadion, tak když tam přijdu, mám pocit, že jdu na trénink. Musím se na ty závody naladit, což je těžké, když je ten stadion tak otevřený divákům i fanouškům. Děti tam pobíhají, kde se jim zachce a já nemám úplně klid na závod. I během rozcvičení za mnou děti chodí a chtějí se vyfotit. Pro lidi je to fajn, ale já se před závodem potřebuju trochu soustředit a být v bublině, a tohle mi to trochu narušuje. Navíc je to první závod a před tím jsem vždycky nervózní.

Jak se s nervozitou vyrovnáváte?

Když před závodem usínám, přehrávám si ho v hlavě, jak by ideálně měl proběhnout. Cítím, jak jsem nervózní, ale když pak jdu na start, tak si říkám, že už jsem ho prožila a nervózní už nejsem. Takhle to asi dělá spousta sportovců.

Další program po Odložilovi už taky znáte?

Od pondělního startu se odpíchnu. Co bude dál, bude záležet, jaký budu mít pocit. Je v jednání Diamantovka v Římě, v Oslu, pak nějaký závod v Kodani. Všechno ale bude záležet na tom, jak poběžím na Odložilovi.