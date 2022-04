Poslední pokus Hejnové. Operace byla nutná i kvůli normálnímu životu, říká

Stále věříte, že se dočkáte závodu, po němž ukončíte kariéru s příjemným pocitem?

To by byl úplně nejlepší scénář a já pro něj udělám maximum. Ale jsem už i docela smířená s tím, že se to nemusí povést. Mé tělo toho má celkem dost. Operace byla nevyhnutelná nejen z pohledu atletického, ale i normálního života.