Loňské problémy s achilovkami? Pořád jsem věřila v zázrak, říká Hejnová

Už zase létáte přes překážky. Jaké to je?

Je to určitě dobrý pocit. Dlouho jsem to nezažila, tak je zase fajn být tam, kde jsem byla dřív.

Zažíváte velkou psychickou úlevu po té loňské bolavé sezoně?

Já jsem i během přípravy byla pořád taková pokorná. Netušila jsem, jak to půjde, protože ta minulá sezona byla opravdu špatná. Příprava proběhla sice dobře, ale to je něco jiného než závody. Čekala jsem, jestli to bude dobré i na nich. A potvrdilo se, že jsem připravená dobře, jen se musím vyzávodit. Oddechlo se mi.

Jak psychicky náročné loni bylo nevzdat se? Když vás občas bolelo jen se postavit.

No bylo to hrozné, strašné. Já jsem ale ten typ člověka, který se nerad vzdává. Pořád jsem věřila v nějaký zázrak, že se třeba ještě nějak zmátořím. Na mistrovství Evropy v Berlíně mě to ale bolelo hodně, nedařilo se mi a říkala jsem si, že už to nemá dál smysl. Že s takovou bolestí nemá smysl dál běhat. Proto jsem raději ukončila sezonu a dala se pořádně do kupy, což i teď nese ovoce. Dala jsem tomu zranění delší klid a větší péči. Díky tomu pak příprava proběhla v pořádku.

Měla jste i myšlenky na úplný konec?

To mě asi ještě nikdy nenapadlo. Vždycky jsem věřila tomu, že ještě můžu běhat rychle, že mě akorát limituje ta bolest. Je jasné, že člověk vždycky trochu pochybuje. Říkala jsem si, jestli budu ještě vůbec někdy schopná běhat bez bolesti. Jestli budu schopná připravit se na takovou výkonnost, na jakou jsem byla zvyklá. Takové pochybnosti jsem měla, ale že bych to vzdala úplně, to mě ani nenapadlo.

Věřila jste, že když budete zdravá, pořád můžete běhat rychle? To vás pohánělo?

Přesně tak. Když jsem loni byla schopná běžet čtvrtku za 56 vteřin skoro jen po jedné noze, kdy to bylo fakt příšerné, tak jsem věřila, že až budu zdravá, musím určitě běhat o dost rychleji.

Což se letos taky potvrdilo. Na zmíněném šampionátu loni v Berlíně zazněla i určitá kritika ohledně nedostatku fyzioterapeutů během sezony. Změnilo se něco?

Změnilo se jen to, že teď tady v Praze mám na tři týdny fyzioterapeutku z Afriky, která se o mě každý den stará a udržuje mě zdravou. Je to fyzioterapeutka, ke které chodím, když jsem na soustředění v Africe, tak jsem ráda, že ji tady mám, je to zároveň i kamarádka. Určitě je to problém, protože když člověk nemá v té námaze adekvátní péči, těžko se udržuje zdravý. Pro mě je i tohle obrovská pomoc.

Po těch třech týdnech se vrátí zpátky a až do mistrovství světa se neuvidíte?

Vrací se zpátky, ale říkala, že mě dá pořádně dohromady a mohlo by to vydržet až do mistrovství. Ale je otevřená i tomu, že by přijela na šampionát, což bych musela zjistit, jestli by bylo možné, aby tam se mnou byla.

Momentálně je to ale tak, že vás nic nebolí?

Teď mě fakt nic nebolí, což musím zaťukat. Je to zvláštní, ale užívám si to. Ke každému tréninku přistupuju opatrně, hodně se rozcvičuju, abych něco nepodcenila, ale zatím to je všechno v pořádku.

Takže takový opatrný optimismus.

Přesně tak.

Jak těžké bylo dostat se zpátky do hledáčku Diamantových lig? Do Osla to ještě nevyšlo.

Po určité pauze je vždycky těžké dostat se zpátky do toho kolotoče. Musíte pořád předvádět stabilní výkony a když na rok vypadnete, ředitelé mítinku neví, jak na tom jste. Naslibují dráhy někomu jinému a my jich máme jen osm, takže jsou hodně rychle zaplněné. Teď už to každopádně problém není. Vždycky to závisí na výkonnosti a pak je tady spousta dalších vlivů, které člověk neovlivní.

Třeba manažeři.

Jasně, třeba tlak manažerů. Když má manažer deset dobrých lidí, snáz se mu jedná, než když jsem sama.

S časem 54,11, kterým jste se v Lausanne zařadila na čtvrté místo světových tabulek, už ani vy nemáte nouzi o pozvánky, je to tak?

To jo, teď už je to v pohodě. A hlavně, závodím momentálně i kvůli tomu, abych měla body na finále Diamantové ligy. Možná by to stačilo už teď a ani bych nemusela o víkendu do Londýna, ale já to tam mám ráda. Je to pro mě poslední závod úvodní části sezony, než přijde další tréninkový cyklus a další starty.

Co vám první část sezony ukázala? Kde máte ještě rezervy?

Musím určitě zapracovat na rychlostní vytrvalosti, abych si mohla dovolit rychleji to rozběhnout. To je základ. Kondici mám dobrou, na konci mi to běží, ale musím zapracovat na té rychlostní vytrvalosti.

Vaše trenérka Dana Jandová říkala, že by to chtělo rozběhy zrychlit.

No, chtělo by to, ale ono se to hodně špatně trefuje. Teď v Monaku (na Diamantové lize) jsem to rozběhla rychleji než normálně a zase jsem neměla tolik sil na konci. Chce to trefit něco mezi, což je strašně těžké – trefit dvě desetiny. To vám musí sednout.

Dá se to vůbec natrénovat?

Je to spíš o tom závodě, kdy vám to sedne. Na tréninku to nenatrénujete, protože na tréninku stejně nikdy neběhám celou čtvrtku překážek. Maximálně třeba do osmé překážky a nikdy to není stejné jako v závodě. Až ten vždycky ukáže.

ROK 2015. Zuzana Hejnová (vlevo) dobíhá do cíle a už ví - stala se znovu mistryní světa.

Současná sezona hodně připomíná tu z roku 2015, kdy jste se stala podruhé mistryní světa. Skoro každým závodem jste rychlejší. Bude to pokračovat?

Uvidíme. Doufám, že se ještě budu zlepšovat, je na to spoustu času. Běhám momentálně takové časy, na které teď mám. Trénink je postavený tak, abych běhala nejrychleji na konci září na mistrovství světa. Kdybych teď běžela o hodně rychleji, bylo by něco špatně. Jsem na správné cestě.

Kam až může vaše forma vystoupat?

Budu spokojená, když poběžím pod 54 sekund. 53,80, 53,60, to bude vysoko.

Znovu, už tradičně se vám daří v liché sezoně. Čím to je, že jste taková specialistka?

(smích) Abych pravdu řekla, tak nevím. Ale měla jsem to takhle už odmala. V roce 2003 jsem vyhrála v dorostenkách, 2005 mistrovství Evropy juniorů, v roce 2007 se mi taky dařilo, to už jsem byla na dospělém světě. Těžko říct, čím to je. Asi si vždycky potřebuju jeden rok odfrknout a další rok mi to jde dobře. Ale není to úplně pravidlo, i v roce 2012 se mi dařilo. Každopádně pro mě je mistrovství světa vždycky velká motivace.