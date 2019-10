Návod na medaili. Co pomůže Hejnové ve finále proti mladším soupeřkám

400 m překážek žen Osm finalistek Dráha č. 2 Ashley Spencerová (USA)

26 let. Letos čas 53,11. Třetí z letošního mistrovství USA. 3 Anna Ryžikovová (Ukrajina)

29 let. Letos 54,45. Druhá Evropanka roku, spolehlivá. 4 Sydney McLaughlinová (USA)

20 let. Letos 52,85. Vítězka finále Diamantové ligy. 5 Rushell Claytonová (Jamajka)

26 let. Letos 54,16. V semifinále doběhla před Hejnovou. 6 Dalilah Muhammadová (USA)

29 let. Letos 52,20. Olympijská vítězka a světová rekordmanka. 7 Sage Watsonová (Kanada)

25 let. Letos 54,32. V semifinále vytvořila nový národní rekord. 8 Zuzana Hejnová (ČR)

32 let. Letos 54,11. Dvojnásobná mistryně světa z let 2013 a 2015. 9 Lea Sprungerová (Švýcarsko)

29 let. Letos 54,29. Loňská mistryně Evropy z Berlína.