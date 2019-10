Děkuju lidem, co mi nevěřili. Na finále se musím naštvat, říká Hejnová

Zastavovali vás tady norští reportéři. Ptali se na mladou Amalii Iuelovou, která to ve vašem semifinále dost napálila?

Jojo, hodně to napálila. Ani nevím, jak skončila.

MS v atletice 2019 speciální příloha iDNES.cz

Nakonec čtvrtá. Nevyděsila vás tím tempem na začátku?

Ani ne, naopak jsem si říkala, že mně to aspoň požene, že se chytnu jejího tempa, protože ona vyběhla fakt rychle. Já ale musím prostě jet podle svého. Není cesta chytat se někoho, každý rozbíhá jinak. Já vím, že jsem na tom začátku pomalejší, asi to vypadá i blbě, ale potom mám zase dobrý ten konec.

Je i přesto na začátku nějaká rezerva?

Já myslím, že jo. Musím se víc nahecovat. nějak mi to nejde, i když vím, že je to vrchol sezony. Jak jsem už tady poněkolikáté, mám nějak zajetý ten režim, tak se neumím moc nahecovat. Musím to nějak vylepšit, nějak se naštvat na to finále.

Zuzana Hejnová (vpravo) během semifinále na MS v Dauhá.

V cíli to vypadalo, že jste toho měla dost.

Měla, ale hlavně kvůli tomu, že jsem musela tahat až do cíle, protože jsem vůbec nevěděla, jak na tom jsem. Nakonec jsem byla šťastná, že tam bylo velké Q (postup do finále). Určitě tam rezervy jsou, ale musím od začátku běžet agresivněji.

Čekala jste tak vyrovnané semifinále?

Čekala. Protože tam byla jen nevyzpytatelná Spencerová, jak jsme zase viděli. Nebyla tam Muhammadová ani McLaughlinová, které jsou rozhodující. Myslím, že ty další dva běhy to měly na to druhé místo mnohem jednodušší. Věděla jsem, že ten náš běh bude nacpaný a hodně vyrovnaný.

S trochou fantazie mohl právě ten váš běh být tak trochu obrázkem souboje o 3. až 5. místo.

Jsem si vědomá toho, že o bronz to bude obrovská bitva. Upřímně si ale myslím, že i Dalilah (Muhammadová) je k poražení. Uvidíme, jak poběží, ale Sydney (McLaughlinová) je úplně suverénní, ta to vyklusala. Uvidíme, co udělá s Muhammadovou ten třetí běh. Nepřišlo mi, že by to úplně šetřila za 53,90. Myslím, že o bronz to bude velká bitva.

Bude potřeba běžet nějakých 53,8?

Myslím si, že jo. Že to určitě pod 54 bude potřeba.

Na to se celou sezonu chystáte.

Chystám. Doufám, že to předvedu. Věřím tomu.

Jakou dráhu byste si do finále přála?

Je mi to jedno, možná radši sedmou (nakonec dostala osmou), abych všechny soupeřky neviděla před sebou, ale abych si mohla jet svůj rytmus. Ale je mi to víceméně jedno.

Je to vaše páté finále na mistrovství světa v řadě. Sedmé s olympijskými hrami.

Ani to nemám spočítané, ale zní to dobře. Jsem ráda, že jsem do osmičky. To semifinále je vždycky náročné hlavně psychicky, protože se na něj všechny holky strašně nahecují, aby se do finále vůbec dostaly. A pak v tom finále třeba nepředvedou takový výkon. Jsem ráda, že tam jsem a teď děj se vůle boží. Zkusím to rychle, nemám co ztratit.

Po loňské protrápené sezoně to pro vás musí být velké povzbuzení.

Mám strašnou radost. Děkuju těm lidem, co mi nevěřili. Mě to vždycky hrozně motivuje a jsem šťastná, že mám kolem sebe lidi, co mi přejí, protože jsou hodně nepřející lidi, kteří říkají, že už mám skončit, že už na to nemám. Mě to pak hrozně nabudí a v tréninku makám o to víc.

Jak budete trávit čtvrteční volný den?

Musím hodně odpočívat. Nebudu asi celý den ležet, půjdu si zaklusat, abych nezatuhla, protože nemůžu celý den nic nedělat. Dám si nějaké rovinky, protáhnu se a budu odpočívat. A dám si dobrou kávu.

Nějaké procedury s fyzioterapeutkou taky proběhnou?

Určitě budou, chystá se na mě hned teď. A zítra taky.