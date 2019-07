Do Dauhá je čas, forma ještě poroste, věří šťastná a spokojená Hejnová

V závodě nestačila jen na stříbrnou ženu nedávného evropského šampionátu do 23 let Ladu Vondrovou, která v sobotu v Brně časem 51,71 splnila limit na mistrovství světa.

„Zkusila jsem to s Ladou rozběhnout a myslím, že jsem i celkem vydržela. Nemám to úplně naběhané, ale jsem spokojená,“ pravila Hejnová, dvojnásobná mistryně světa na 400 metrů překážek.

Proč jste na šampionátu zvolila hladkou čtyřstovku?

Na překážkách bych běžela sólo závod a nic by mi to nedalo. Mám jich letos naběhaných hodně, takže jsem chtěla něco trochu změnit, aby i hlava poznala jinou disciplínu. A jsem ráda, že jsem to tak udělala.

Jak jste si užila souboj s Ladou Vondrovou?

Myslím, že jsem jí i docela pomohla. K takovému výkonu je potřeba někoho mít. Ona už zkoušela atakovat limit v rozběhu, ale myslím, že když běží sama, tak je to nesmysl. Nejlíp se čas tvoří, když jsou soupeřky. Kdyby se v rozběhu šetřila, mohla běžet třeba ještě rychleji.

Běžela jste v dráze za ní, byla to pro vás výhoda?

Určitě. Myslela jsem, že půjdu před ní, ale do finále jsem šla až s třetím časem, takže to bylo nasazené správně.

Po loňské sezoně, kdy jste bojovala se zraněními, opět závodíte naplno.

Jsem hrozně spokojená a šťastná, že jsem zdravá. A od toho se odvíjejí moje výkony. Věřím, že má forma do mistrovství světa ještě poroste, pořád mám na čem pracovat. Ještě zbývá nějaký čas, není důvod být vyladěná na mistrovství republiky.

ZPRAVODAJSTVÍ ze sobotního programu MČR v Brně

Upravila jste nějak přípravu?

Úplně velké změny jsme s trenérkou nedělaly. Ona je dobrá v tom, že trénink sice naplánuje, ale není to pro mě dogma, Takže když řeknu „hele na tohle se necítím, něco mě bolí“, tak je schopná to operativně změnit a poslechnout moje tělo. V mém věku je to potřeba.

Jak bude vypadat váš nejbližší program?

Týden teď budu mít volný, půjdu si možná dvakrát zaklusat, ale pak začnu trénovat na druhou část sezony. Hned zkraje mě čeká mistrovství Evropy družstev, pak finále Diamantové ligy. A samozřejmě světový šampionát v Dauhá.

Jak byste tam chtěla dopadnout?

Největší boj bude dostat se do finále, semifinále je vždy nejdůležitější. Uvidíme, jak to komu sedne a kdo bude v jaké formě.