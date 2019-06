Na mistrovství světa chci zatopit i těm nejlepším, říká odhodlaná Hejnová

Ale letos je to jiné.

V koncovce závodu na Diamantové lize v Římě se před dvěma týdny přehnala i kolem aktuální mistryně světa Kori Carterové, doběhla třetí a jako jediná rozrazila blok tří hvězdných Američanek.

Čas 54,82 byl lepší než všechny loňské výkony Hejnové.

„A to jsem se ještě trochu šetřila a měla potom ke konci opravdu spoustu sil. Teď už si věřím, že bych mohla začátek rozběhnout i rychleji,“ nadšeně vypráví.

Sezona je letos extrémně dlouhá, a tudíž i zrádná, vyvrcholí až začátkem října světovým šampionátem v Dauhá. Tedy v době, kdy atleti mívali dovolenou. Z toho důvodu je nutné upravit tréninkové plány.

„Zatím o tom moc nepřemýšlím,“ povídá. „Častokrát jsem se rozbíhala k nejlepším časům až koncem sezony, což mi nahrává. Všechny to asi uděláme podobně. Teď budeme závodit a pak v srpnu a v září přitrénujeme, abychom byly v kondici i v říjnu.“

Achilovka i koleno Hejnové drží. To vědomí posiluje její psychiku. Rozhodně není typem, který by se v plánech sezony spokojil „jen“ s postupem do finále mistrovství světa.

„Když vydržím zdravá a absolvuju všechny tréninky, určitě chci i těm nejlepším na mistrovství světa zase zatopit,“ ujišťuje.

Otázkou je, kolikrát do té doby proti nejlepším nastoupí. Na Diamantovou ligu do Osla ji minulý týden navzdory výkonu z Říma organizátoři nepozvali.

Je to jejich právo. Organizátoři mítinků nejsou vázáni světovými tabulkami ani žebříčkem při výběru startujících. Proto mohl mítink Diamantové ligy v Rabatu minulý týden vyhlásit, že nepozval ani světovou jedničku na 800 metrů Semenyaovou (až v pátek pak Maročané své rozhodnutí změnili).

„Konečné slovo má ředitel mítinku, rozhoduje jeho dohoda s manažery,“ říká Hejnová, momentálně v sezonních tabulkách druhá v Evropě a sedmá na světě. „Není to o aktuální výkonnosti sportovce, což je trochu smutné, ale taková je doba. V Oslu je vůbec nezajímalo, jak jsem běžela v Římě.“

Ani její status dvojnásobné mistryně světa nad překážkami nepomohl, přednost dostaly atletky s horšími časy.

„Funguje to tak, že organizátoři chtějí nějakého opravdu dobrého atleta a manažer toho dotyčného atleta jim sdělí: Dobře, poběží u vás, ale musíte mi s ním vzít i čtyři další, horší. Čímž se ucpe startovka.“

Nyní je Hejnová na čekačce pro Diamantovou ligu 5. července v Lausanne. „Snad se tam dostanu,“ doufá. „Těžko bych potom nasbírala dost bodů na postup do finále Diamantovky, když mě na více kol nevezmou.“

Ovšem bez ohledu na Diamantovou ligu, o úspěšnosti sezony se bude rozhodovat až v Dauhá.

A na šampionát už postupový limit splněný má.