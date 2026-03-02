Zranění? Dávno zapomenuto. Manuel opět vládne hale a vyhlíží MS v oblíbené Toruni

Autor:
  7:30
Česká čtvrtkařská jednička Lurdes Gloria Manuel se po zranění vrátila na ovály v úžasném stylu. Třetí titul na dvoustovce za sebou, navíc v rekordu šampionátu 23,17. Že by ale podlehla uspokojení?
Fotogalerie2

Mistryně republiky v závodě na 200 m Lurdes Gloria Manuel, která zvítězila výkonem 23,17 s. | foto: ČTK

Kdeže, po domácím halovém mistrovství v neděli v Ostravě přiznala, že si kromě titulu přála atakovat únorový osobní rekord. „Udělala jsem dost chyb. Na chvíli jsem zabrzdila, pak zase přidala, a takhle se dvoustovka úplně běhat nemá,“ líčila.

Asi i proto byl finálový běh s Pavlou Kvasničkovou překvapivě vyrovnaný. „Vždycky se běží líp, když jsou soupeřky blízko u sebe. Můžeme si navzájem pomoct a vytáhnout se k lepším výkonům, takže jsem za takový souboj ráda. Nemůžu říct, že je to špatný čas, jen jsem v hlavě měla nastavené něco rychlejšího,“ dodala.

Horák zaběhl další juniorský evropský rekord, domácí tituly mají Manuel i Štefela

Před prvním startem sezony přitom jistotou úplně neoplývala. Na Czech Indoor Ostrava si ale po osmiměsíční pauze hned připsala osobní rekord. Jen pět dní nato v Métách posunula maximum o dalších devět setin. Časem 23,06 se stala třetí nejrychlejší Češkou historie na této trati. A na zlatém mítinku v polské Toruni pak ve finiši oplatila mistryni Evropy Lieke Klaverové porážku z Ostravy.

„Běhám teď konzistentně, takže musím být spokojená. Všechno je blízko mého osobáku, což je po zranění hodně dobré. Ten úvod mě skvěle nakopl a dodal mi potřebné sebevědomí do dalších týdnů přípravy.“

Minulá sezona v mnohém připomíná tu letošní – zahájila ji národním juniorským rekordem. Dva týdny nato si v Toruni zaběhla z nevýhodné první dráhy čtvrtý čas české historie. V březnu na halovém mistrovství Evropy v Apeldoornu jako jediná z Češek postoupila do finále, kde nakonec vybojovala čtvrté místo. A hlavně na posledním úseku pak dotáhla ženskou štafetu k bronzové medaili.

Pak ale přišel květen, kdy si v Bruselu při doplňkovém startu na 100 metrů poranila zadní stehenní sval a sezona pro ni předčasně skončila, čímž přišla o možnost startovat v září na mistrovství světa v Japonsku. Rozhodla nic neuspěchat. Během nucené pauzy úspěšně odmaturovala na Obchodní akademii v Táboře a pilně se připravovala pod vedením věhlasného švýcarského trenéra Laurenta Meuwlyho.

Lurdes Gloria Manuel (vlevo) v cíli závodu čtvrtkařek na Czech Indoor Gala

„Před prvním závodem sezony jsou nervózní všichni, i když zranění nebyli. Ale tím, že všechno proběhlo v pohodě a hned jsem si zaběhla osobák, i já se uklidnila,“ líčila.

Navíc si potvrdila, že už je zdravotně v pořádku. K dobré náladě jí pomáhají i speciální účesy, které ráda střídá. „Ráda experimentuju a dělám si různé účesy. Teď jsem byla v Nizozemsku a maminka mi nestihla naplést copánky, tak jsem zvolila tohle. Mně se to líbí, většinou se rozhoduju podle nálady. Strašně nerada ale účesy opakuju,“ dodává s úsměvem.

Starty na dvoustovce bere jako ideální přípravu na halové mistrovství světa v oblíbené polské Toruni, protože na svou hlavní trať 400 metrů se už osmým nejrychlejším časem sezony kvalifikovala. Sama se nicméně dlouhodobě netají tím, že halu příliš v lásce nemá, ale poté, co loni musela kvůli zranění vynechat světový šampionát v Tokiu, je o to více motivovaná. „Hala je nekompromisní a ty seběhy tam dělají hodně. S trenérem jsme si dali za úkol se v technice více srovnat a zatím se to ukazuje. Musím trefit správný čas, za který probíhat první dvoustovku, aby mi zbyly síly na konec. Venek proto budu mít pořád radši,“ říká pobaveně.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Forejtek vs. MikrutTenis - - 2. 3. 2026:Forejtek vs. Mikrut //www.idnes.cz/sport
2. 3. 12:00
  • 2.46
  • -
  • 1.47
Pardubice B vs. ZlínHokej - 1. kolo - 2. 3. 2026:Pardubice B vs. Zlín //www.idnes.cz/sport
2. 3. 18:00
  • 2.15
  • 4.00
  • 2.76
Třebíč vs. TáborHokej - 1. kolo - 2. 3. 2026:Třebíč vs. Tábor //www.idnes.cz/sport
2. 3. 18:00
  • 1.90
  • 4.19
  • 3.21
Pisa vs. BoloňaFotbal - 27. kolo - 2. 3. 2026:Pisa vs. Boloňa //www.idnes.cz/sport
2. 3. 18:30
  • 4.32
  • 3.38
  • 1.94
Mladá Boleslav vs. SpartaFlorbal - 24. kolo - 2. 3. 2026:Mladá Boleslav vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
2. 3. 19:00
  • 1.12
  • 9.87
  • 13.70
Nashville vs. DetroitHokej - - 2. 3. 2026:Nashville vs. Detroit //www.idnes.cz/sport
2. 3. 20:00
  • 2.63
  • 3.97
  • 2.43
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

ZOH 2026: výsledky závodů na olympiádě v Miláně a Cortině den po dni

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 jsou u konce. Největší sportovní svátek hostila italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na kompletní výsledky.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: výsledky olympijského turnaje

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastnili hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v prodloužení....

Češi na ZOH 2026: medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou za námi a české výpravě se na nich dařilo. Celkem vybojovala pět medailí. Zuzana Maděrová získala senzační zlato, Metoděj Jílek přidal zlato a stříbro, Eva Adamczyková...

Kanada - USA 1:2P. Strhující bitva ve finále her, Američané berou zlato po 46 letech

Zlatí američtí hokejisté se svými medailemi ze zimních olympijských her v...

Mimořádný souboj na závěr. Olympijský turnaj hokejistů vyvrcholil očekávaným střetem zámořských gigantů. Zlaté medaile v Miláně ukořistili Američané, kteří se radují z celkového triumfu potřetí v...

Oheň zhasl. Vlajku nesli Sáblíková a Jílek, po Itálii převzala štafetu Francie

Světelná a hudební performance na závěrečném ceremoniálu zimních olympijských...

Olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo jsou oficiálně u konce. Slavnostní zakončení XXV. zimního sportovního svátku se odehrálo v římském amfiteátru ve Veroně, kde pomyslnou štafetu převzala...

Krejčí v Atlantě zahrál, Portland ne. Životní zápas bostonského Portugalce

Jalen Johnson (1) z Atlanta Hawks uspěl na doskoku, Vít Krejčí (27) z Portland...

Vít Krejčí se vrátil do Atlanty, ale jen na skok. S Portlandem v nedělním zápase NBA neuspěl 101:135, když už první čtvrtinu prohrál o 19 bodů. Český basketbalista přitom dostal prostor na 30 minut a...

2. března 2026  6:59,  aktualizováno  8:28

Rittich s Palátem slavili za Islanders, Dostál jede na vítězné vlně

TŘI ČEŠI V NHL. Zleva Adam Klapka Calgary pod dohledem dvojice Radko Gudas a...

V nedělních zápasech hokejové NHL z Čechů bodoval Ondřej Palát. Útočník Islanders asistoval u výhry 5:4 nad obhájci Stanley Cupu z Floridy, kterým v bráně New Yorku úspěšně čelil David Rittich. Výhru...

2. března 2026  7:16,  aktualizováno  8:15

Další rána ambicím. Hyský vzal porážku na sebe, jak s Plzní zamává bolestivý týden?

Plzeňský Lukáš Červ napadá zlínského gólmana Stanislava Dostála.

Jedno hodně podobné odpoledne už v aktuální sezoně na Zlínsku zažili. Vzpomínáte? Když fotbalisté Plzně na začátku prosince dorazili do nedalekého Uherského Hradiště a od nadšeně hrajícího Slovácka,...

2. března 2026  8:10

Zranění? Dávno zapomenuto. Manuel opět vládne hale a vyhlíží MS v oblíbené Toruni

Mistryně republiky v závodě na 200 m Lurdes Gloria Manuel, která zvítězila...

Česká čtvrtkařská jednička Lurdes Gloria Manuel se po zranění vrátila na ovály v úžasném stylu. Třetí titul na dvoustovce za sebou, navíc v rekordu šampionátu 23,17. Že by ale podlehla uspokojení?

2. března 2026  7:30

Před 140 lety se narodil rekordman Pozzo. Hráče nutil hajlovat, usmiřoval karamelkou

Premium
Fotbalisté Itálie po vítězství ve finále mistrovství světa v roce 1938. Trofej...

Když mu ještě před čtyřicítkou zemřela milovaná manželka Catterina, vůbec nevěděl, co dál se životem. Přestěhoval se. Utíkal se psem na dlouhé procházky do hor. A po vyhazovu z AC Milán se zařekl, že...

2. března 2026

Zakončení jak z Premier League, Šturm je trefa. Olomouc útočí na top pětku ligy

Trenér Sigmy Tomáš Janotka udílí taktické pokyny Danijelu Šturmovi.

Navedl míč mezi obránce, zvedl hlavu a vystřelil neomylně k tyči. Lépe to nešlo trefit. Bujaré slavení? Kdepak. Jenom roztažené ruce a pokývání hlavou. Jako by to byla rutina. Takhle to dělám běžně!...

1. března 2026  22:33

Satoranský smutnil: Věděli jsme, že Slovinci přitvrdí, ale odešla nám fyzička

Tomáš Satoranský během utkání se Slovinskem v kvalifikaci o MS 2027.

Chtěl stejně jako dvakrát v prvním kvalifikačním okně dovést národní tým k vítězství. Tomáš Satoranský se opět ocitl ve středu pozornosti, ale v Jihlavě nakonec smutnil, Slovinci byli znovu nad české...

1. března 2026  22:07

Vítkovice? Ptejte se v létě, řekl Nestrašil. Extralize by podle něj slušelo posunutí čar

Třinečtí hokejisté David Musil a Andrej Nestrašil se v závěru třetí třetiny...

První gól dal a na třetí, vítězný Libora Hudáčka v prodloužení, nahrával. Andrej Nestrašil byl hlavní postavou nedělního derby mezi hokejisty Třince a Vítkovic. „Z naší strany to byl velmi dobrý...

1. března 2026  21:51

Basketbalisté ani v Jihlavě na Slovince nestačili. O náskok přišli ve druhé půli

Tomáš Satoranský při utkání kvalifikace o mistrovství světa v basketbalu mezi...

Zase ta druhá polovina utkání. Čeští basketbalisté v ní proti Slovincům byli opět horším týmem, přišli o nadějně rozehraný duel a po výsledku 84:86 zapsali druhou porážku v skupině H kvalifikace o MS...

1. března 2026  20:24,  aktualizováno  21:04

Konečně odšpuntováno! těšilo Červenku. Výhru nad Plzní si podle něj Zlín zasloužil

Zlínský Michal Cupák v zápase proti Plzni.

Jarní střelecké trápení fotbalistů Zlína je minulostí. Po čtyřech kolech a 378 minutách gólového půstu ho utnul Tomáš Poznar, jehož brzká trefa po rohu nasměrovala nováčka k šokujícímu vítězství 3:0...

1. března 2026  20:30

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Olomouc - Bohemians 1:0, hostům převaha nestačila, tři body vystřelil Šturm

Momentka z utkání Olomouce s Bohemians.

Ve čtvrtek oslavili postup do osmifinále Konferenční ligy, úspěchu se dočkali i v domácí soutěži. Olomoučtí fotbalisté ve 24. kole přetlačili Bohemians 1:0, rozhodující trefu zapsal ve 26. minutě...

1. března 2026  20:24

Striplinová předvedla nejlepší střelecký výkon sezony ŽBL, Chomutov opět vyhrál

Chomutovská Karoline Striplinová brání Anežku Hrubou.

Chomutovská basketbalistka Karoline Striplinová se postarala 34 body o nejlepší střelecký výkon této ligové sezony a pomohla svému týmu k vítězství na hřišti Basketu Ostrava 101:82. Levhartice...

1. března 2026  20:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.