Zranění? Dávno zapomenuto. Manuel opět vládne hale a vyhlíží MS v oblíbené Toruni

Kdeže, po domácím halovém mistrovství v neděli v Ostravě přiznala, že si kromě titulu přála atakovat únorový osobní rekord. „Udělala jsem dost chyb. Na chvíli jsem zabrzdila, pak zase přidala, a takhle se dvoustovka úplně běhat nemá,“ líčila.
Asi i proto byl finálový běh s Pavlou Kvasničkovou překvapivě vyrovnaný. „Vždycky se běží líp, když jsou soupeřky blízko u sebe. Můžeme si navzájem pomoct a vytáhnout se k lepším výkonům, takže jsem za takový souboj ráda. Nemůžu říct, že je to špatný čas, jen jsem v hlavě měla nastavené něco rychlejšího,“ dodala.
Před prvním startem sezony přitom jistotou úplně neoplývala. Na Czech Indoor Ostrava si ale po osmiměsíční pauze hned připsala osobní rekord. Jen pět dní nato v Métách posunula maximum o dalších devět setin. Časem 23,06 se stala třetí nejrychlejší Češkou historie na této trati. A na zlatém mítinku v polské Toruni pak ve finiši oplatila mistryni Evropy Lieke Klaverové porážku z Ostravy.
„Běhám teď konzistentně, takže musím být spokojená. Všechno je blízko mého osobáku, což je po zranění hodně dobré. Ten úvod mě skvěle nakopl a dodal mi potřebné sebevědomí do dalších týdnů přípravy.“
Minulá sezona v mnohém připomíná tu letošní – zahájila ji národním juniorským rekordem. Dva týdny nato si v Toruni zaběhla z nevýhodné první dráhy čtvrtý čas české historie. V březnu na halovém mistrovství Evropy v Apeldoornu jako jediná z Češek postoupila do finále, kde nakonec vybojovala čtvrté místo. A hlavně na posledním úseku pak dotáhla ženskou štafetu k bronzové medaili.
Pak ale přišel květen, kdy si v Bruselu při doplňkovém startu na 100 metrů poranila zadní stehenní sval a sezona pro ni předčasně skončila, čímž přišla o možnost startovat v září na mistrovství světa v Japonsku. Rozhodla nic neuspěchat. Během nucené pauzy úspěšně odmaturovala na Obchodní akademii v Táboře a pilně se připravovala pod vedením věhlasného švýcarského trenéra Laurenta Meuwlyho.
„Před prvním závodem sezony jsou nervózní všichni, i když zranění nebyli. Ale tím, že všechno proběhlo v pohodě a hned jsem si zaběhla osobák, i já se uklidnila,“ líčila.
Navíc si potvrdila, že už je zdravotně v pořádku. K dobré náladě jí pomáhají i speciální účesy, které ráda střídá. „Ráda experimentuju a dělám si různé účesy. Teď jsem byla v Nizozemsku a maminka mi nestihla naplést copánky, tak jsem zvolila tohle. Mně se to líbí, většinou se rozhoduju podle nálady. Strašně nerada ale účesy opakuju,“ dodává s úsměvem.
Starty na dvoustovce bere jako ideální přípravu na halové mistrovství světa v oblíbené polské Toruni, protože na svou hlavní trať 400 metrů se už osmým nejrychlejším časem sezony kvalifikovala. Sama se nicméně dlouhodobě netají tím, že halu příliš v lásce nemá, ale poté, co loni musela kvůli zranění vynechat světový šampionát v Tokiu, je o to více motivovaná. „Hala je nekompromisní a ty seběhy tam dělají hodně. S trenérem jsme si dali za úkol se v technice více srovnat a zatím se to ukazuje. Musím trefit správný čas, za který probíhat první dvoustovku, aby mi zbyly síly na konec. Venek proto budu mít pořád radši,“ říká pobaveně.