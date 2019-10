6. DEN MS: Medailová naděje Hejnová vybojovala finále. Postoupila i Mäki

Mistrovství světa v atletice v Dauhá Muži: 110 m př (vítr +0,6 m/s): 1. Holloway (USA) 13,10, 2. Šubenkov (Rus.) 13,15, 3. Martinot-Lagarde (Fr.) 13,18, 4. Sie Wen-ťün (Čína) 13,29, 5. Ortega (Šp.) 13,30, 6. Brathwaite (Barb.) 13,61, 7. Allen (USA) 13,70, 8. Trajkovic (Kypr) 13,87. Kladivo: 1. Fajdek (Pol.) 80,50, 2. Bigot (Fr.) 78,19, 3. Halász (Maď.) 78,18, 4. Nowicki (Pol.) 77,69, 5. Kochan (Ukr.) 77,39, 6. Henriksen (Nor.) 77,38, 7. Cienfuegos (Šp.) 76,57, 8. Dudarau (Běl.) 76,00. Desetiboj (po čtyřech disciplínách): 1. Mayer (Fr.) 3621 (100 m: 10,50 - dálka: 756 - koule: 16,82 - výška 199), 2. Warner (Kan.) 3610 (10,35 - 767 - 14,97 - 202), 3. Victor (Gren.) 3591 (10,66 - 751 - 16,24 - 205). Ženy: 200 m (vítr +0,9): 1. Asherová-Smithová (Brit.) 21,88, 2. Brownová (USA) 22,22, 3. Kambundjiová (Švýc.) 22,51, 4. Annelusová 22,59, 5. Bryantová (obě USA) 22,63, 6. Bassová (Gamb.) 22,71, 7. Lalovová-Colliová (Bulh.) 22,77, 8. Gaitherová (Bah.) 22,90. Sedmiboj (po prvním dnu): 1. Johnsonová-Thompsonová (Brit.) 4138 (100 m př.: 13,09 - výška: 195 - koule: 13,86 - 200 m: 23,08), 2. Thiamová (Belg.) 4042 (13,36 - 195 - 15,22 - 24,60), 3. Williamsová 3855 (12,58 - 177 - 12,71 - 23,62), 4. Bougardová 3853, 5. Kunzová (všechny USA) 3840, 6. Preinerová (Rak.) 3821, ...17. Cachová (ČR) 3549 (13,47 - 174 - 12,58 - 24,95). Rozběhy a kvalifikace: Muži: 400 m - semifinále: 1. Gardiner (Bah.) 44,13. Ženy:

1500 m: 1. Hassanová (Niz.) 4:03,88, ...8. Mäki (ČR) 4:06,61 - postoupila do semifinále. 5000 m: 1. Obiriová (Keňa) 14:52,13. 400 m př. - semifinále: 1. McLaughlinová (USA) 53,81, ..5. Hejnová (ČR) 54,41 - postoupila do finále. Koule: 1. Thomasová-Doddová (Jam.) 19,32. Disk: 1. Pérezová (Kuba) 67,78,... 17. Staňková (ČR) 58,98 - nepostoupila do finále.