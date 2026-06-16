Sama Kratochvílová bude úterní mítink na Městském stadionu v Ostravě-Vítkovicích osobně sledovat. Uvidí, jak je její 43 let starý čas 1:53,28 vymazáván z historických tabulek?
„Světový rekord je jedním z mých snů. Vím, že mám na to ho pokořit, už jsem od něj kousek,“ prohlásila teprve 22letá Werrová na pondělní tiskové konferenci před nejprestižnějším atletickým kláním v Česku.
Minulou neděli na Diamantové lize ve Stockholmu finišovala za fantastických 1:53,98 a stala se teprve třetí závodnicí v historii, jež se na osmistovce dostala pod hranici minuty a 54 vteřin.
Proto je na ni před vystoupením v Ostravě upřena enormní pozornost. Poběží ještě rychleji? „Ale já na sebe nechci tlačit. Když se mi rekord nepovede tady, přijde to jindy,“ přemítá.
Věří, že s úřadující olympijskou šampionkou Keely Hodgkinsonovou a dalšími závodnicemi se navzájem vyhecují natolik, že nejdéle platící atletické maximum překonají. Spíše dříve než později.
|
Neohrožený rekord Kratochvílové ustál atak. Kdo je vycházející hvězda Werrová?
„Myslím, že letos ten rekord padne. Máme mezi sebou skvělou rivalitu,“ říká dcera švýcarského otce a matky z Pobřeží slonoviny.
Nicméně v Ostravě její britská konkurentka startovat nebude. Místo ní Werrovou prožene jiné hvězdné jméno.
Femke Bolová (po svatbě Broedersová-Bolová), až dosud specialistka na čtyřstovku. Jak tu hladkou, tak překážkovou. Ve sbírce už má olympijské zlato ze smíšené štafety, dvě olympijské individuální medaile a celkem pět titulů mistryně světa (tři venku a dva v hale).
Od letoška – ve 26 letech – nicméně začíná novou kapitolu kariéry.
Vzhledem k tomu, že na své hlavní trati 400 metrů s překážkami dosáhla na všechny úspěchy s výjimkou olympijského triumfu, k němuž vede přes fenomenální Američanku Sydney McLaughlinovou-Levroneovou velmi složitá cesta, rozhodla se vydat na novou výzvu.
„Pořád jsem mladá, fyzicky i mentálně jsem velmi fit. A tuhle změnu jsem chtěla udělat, dokud se ještě cítím na vrcholu,“ zdůvodňovala. „Je to také nový impuls, nový trénink a nový způsob závodění. Moc se na to těším.“
Zatím na osmistovce stihla jeden start v hale, zkraje února v Métách se dostala na 1:59.07. „Tenhle závod mi dal sebevědomí, že to můžu zvládnout,“ prohlásila v Ostravě. „Chci si celé tohle dobrodružství užít. Teď mě čeká první krok na mé průzkumné výpravě. Jsem připravená.“
|
Duplantise jsem poslal na líbanky, smál se Karalis. Atletiku chtěl opustit, teď inspiruje
Velkým rozdílem je pro vytáhlou Nizozemku nejen dvojnásobná vzdálenost, kterou musí uběhnout, ale také přímý kontakt se soupeřkami. Zatímco při čtyřstovce se soustředila pouze na svou dráhu, na osmistovce jsou závodnice pohromadě v balíku a důležitá je proto taktika, kdy zavelet k nástupu.
„Tohle se teprve musím naučit. Jsem zkušená atletka, ale na téhle trati jsem nováček,“ uvědomuje si Broedersová-Bolová.
To ale neznamená, že by neměla vysoké ambice. Cílí na srpnové mistrovství Evropy v Birminghamu a v Ostravě chce udělat první zkušební krok. A pochopitelně i ona může atakovat čas Kratochvílové, byť se zatím soustředí na postupný progres.
„Jsem moc ráda, že se k nám přidává,“ říká o ní Werrová. „Je skvělé, že bude běhat s námi, protože to k osmistovce přitáhne větší pozornost.“
Nizozemské atletické eso by také (nejen) v Ostravě mohlo Švýcarce pomoct ubrat pár zbývajících desetin k překonání Kratochvílové. A to by teprve osmistovka zažívala éru velkolepé slávy.