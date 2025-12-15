Tretra hlásí hvězdy i útok na rekord. Uvidí Ostrava nejrychlejší kilometr historie?

Na Tretře už je pravidlem, že organizátoři připraví i nějakou netradiční disciplínu. Na příští rok chystají běh na jeden kilometr. „Budeme chtít překonat oficiální rekord na této trati,“ řekl manažer Tretry Alfonz Juck. Ten světový drží od roku 1999 Keňan Noah Ngeny časem 2:11,96 minuty, evropský už 34 let Sebastian Coe 2:12,18.
Proto přijedou halový mistr světa na 800 metrů Američan Josh Hoey a Španěl Mohamed Attaoui, který má stříbro z loňského evropského šampionátu.
„Tretra je tradiční akcí, kterou v našem městě chceme,“ podpořil mítink ostravský primátor Jan Dohnal. „Slýcháme výhrady, že je to jen jednodenní akce, ale má globální dosah. Když je Tretra, tak je Ostrava opravdu hlavním městem světového sportu.“
To potvrdil i majitel pořadatelské agentury TK Plus Miroslav Černošek: „Tretra přesahuje hranice Česka i Evropy. Je to mimořádná akce, o níž vědí na všech kontinentech. Když tady letos opět byla jedna z nejlepších atletek světa běžkyně Femke Bol, bylo to něco mimořádného. Ve světě sportu jsou důležité velké peníze a kvalitu na Tretře můžeme nabídnout díky našim partnerům.“
Černošek upozornil, že už nestačí jen upoutat něčím zajímavým. „Musíte sportovce i zaplatit. A atleti si mohou vybírat, kde budou závodit. Třeba Monako a Curych mají podstatně jiné (vyšší) rozpočty než my,“ řekl Černošek.
A podle toho, jaké atlety pořadatelé získají, se pohybuje i výše rozpočtu mítinku. Dosahuje desítek milionů korun.
Například jen startovné švédského tyčkaře Armanda Duplantise je kolem 70 tisíc dolarů, což je v přepočtu bezmála 1,5 milionu korun.
Kolik stojí král tyče Duplantis. Má nejlepší apartmá, Tretra mu podřizuje i termín
Světový rekordman Duplantis byl na Tretře už čtyřikrát, letos skočil její rekord 613 centimetrů.
Dorazí i příští rok?
„Řešíme to,“ uvedl Juck. „Věříme, že po halové sezoně budeme schopni říct více. Ale získat ho není snadné. Usilují o něj organizátoři všech Diamantových lig, někde dělají tyč i mimo bodovaný program. Není to atlet, který by startoval často, mítinky si vybírá. A je to i ekonomická otázka, ne každý na něj může dosáhnout. Ale počkejte na halovou sezonu, Karalis bude Duplantisovi určitě zatápět.“
Řecký tyčkař byl v Ostravě už v roce 2016 jako šestnáctiletý. Teď mu za výkon 608 centimetrů patří čtvrté místo v historických tabulkách.
„Poprvé k nám přijede nejlepší světová tyčkařka současnosti Katie Moon,“ upozornil Juck s tím, že rekord Tretry je 484 cm a její osobní 489. „Zvažujeme, že i ženská tyč bude pod hlavní tribunou jako mužská. Ale řešíme, co dát do sektoru tyčkařek, aby si i tam diváci přišli na své.“
Na Zlaté tretře by se měly objevit také bývalé atletické hvězdy. A to i v souvislosti s ředitelem mítinku Janem Železným, který zrovna 16. června bude slavit 60 let.
„Snažíme se mu sehnat ty nejatraktivnější gratulanty. Žijeme nadějí, že se vrátíme k tomu nejlepšímu , co tady bylo...“ uvedl Černošek.
Byť to neprozradil, jako host by mohl dorazit také Usain Bolt.
Gout Gout znovu v Ostravě
Na konci prosince plnoletý Australan Gout Gout letos poprvé startoval v Evropě. A bylo to právě v Ostravě.
„Chceme jeho příběh budovat,“ řekl Juck. „Zatím máme s ním i s jeho trenérkou a manažerem přátelské vztahy. Líbí se jim, že by mohl jít ve stopách Bolta i směrem k Ostravě. Otázkou je, zda bude dosahovat i takové výkony. Ale to, jakou už má image a že je to talent, dokazuje zkušenost z letošního mistrovství světa v Tokiu, kde nepostoupil do finále, a přesto mezi novináři byl o něj v mixzóně největší zájem.“
V Ostravě pochopitelně nebudou chybět ani nejlepší čeští atleti v čele s výškařem Janem Štefelou, tyčkařkou Amálií Švábíkovou a sprinterkou Karolínou Maňasovou.
Ta loni Tretru vynechala kvůli zranění. „Na stovku jsem se dívala a o to víc mě mrzelo, že jsem nemohla startovat, protože hodně holek běželo pod jedenáct vteřin. Takže věřím, že kdybych mohla běžet, tak by mě vytáhly k velmi kvalitnímu času. Doufám, že příští rok si to vynahradím,“ usmála se Maňasová.
Příznivci atletiky si už na příští ročník Tretry koupili zhruba tři tisíce vstupenek. „Tolik jsme jich v tuto dobu ještě nikdy neprodali,“ podotkl Oldřich Zvolánek, šéf spolupořádajícího SSK Vítkovice.
„Budou Vánoce, a tak by bylo fajn, kdyby každý našel pod stromečkem jako dárek vstupenku na Zlatou tretru,“ řekla Amálie Švábíková, letošní vítězka soutěže tyčkařek na Tretře.
Dárkové vstupenky s osobním věnováním si zájemci budou moci koupit od pátku na webu mítinku.