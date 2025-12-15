Tretra hlásí hvězdy i útok na rekord. Uvidí Ostrava nejrychlejší kilometr historie?

Jiří Seidl
  16:00
Sprinter Gout Gout, běžec Josh Hoey a tyčkaři Emmanouil Karalis a Katie Moonová. To jsou jména prvních elitních zahraniční atletů, jejichž start oznámili pořadatelé Zlaté tretry Ostrava, a to půl roku před 65. ročníkem, který se uskuteční na Městském stadionu v Ostravě 16. června 2026.

Gout Gout stanovil na Zlaté tretře nový rekord Austrálie a Oceánie na 200 metrů. | foto: Reuters

Na Tretře už je pravidlem, že organizátoři připraví i nějakou netradiční disciplínu. Na příští rok chystají běh na jeden kilometr. „Budeme chtít překonat oficiální rekord na této trati,“ řekl manažer Tretry Alfonz Juck. Ten světový drží od roku 1999 Keňan Noah Ngeny časem 2:11,96 minuty, evropský už 34 let Sebastian Coe 2:12,18.

Proto přijedou halový mistr světa na 800 metrů Američan Josh Hoey a Španěl Mohamed Attaoui, který má stříbro z loňského evropského šampionátu.

Američan Josh Hoey.

„Tretra je tradiční akcí, kterou v našem městě chceme,“ podpořil mítink ostravský primátor Jan Dohnal. „Slýcháme výhrady, že je to jen jednodenní akce, ale má globální dosah. Když je Tretra, tak je Ostrava opravdu hlavním městem světového sportu.“

To potvrdil i majitel pořadatelské agentury TK Plus Miroslav Černošek: „Tretra přesahuje hranice Česka i Evropy. Je to mimořádná akce, o níž vědí na všech kontinentech. Když tady letos opět byla jedna z nejlepších atletek světa běžkyně Femke Bol, bylo to něco mimořádného. Ve světě sportu jsou důležité velké peníze a kvalitu na Tretře můžeme nabídnout díky našim partnerům.“

Černošek upozornil, že už nestačí jen upoutat něčím zajímavým. „Musíte sportovce i zaplatit. A atleti si mohou vybírat, kde budou závodit. Třeba Monako a Curych mají podstatně jiné (vyšší) rozpočty než my,“ řekl Černošek.

A podle toho, jaké atlety pořadatelé získají, se pohybuje i výše rozpočtu mítinku. Dosahuje desítek milionů korun.

Například jen startovné švédského tyčkaře Armanda Duplantise je kolem 70 tisíc dolarů, což je v přepočtu bezmála 1,5 milionu korun.

Kolik stojí král tyče Duplantis. Má nejlepší apartmá, Tretra mu podřizuje i termín

Světový rekordman Duplantis byl na Tretře už čtyřikrát, letos skočil její rekord 613 centimetrů.

Dorazí i příští rok?

„Řešíme to,“ uvedl Juck. „Věříme, že po halové sezoně budeme schopni říct více. Ale získat ho není snadné. Usilují o něj organizátoři všech Diamantových lig, někde dělají tyč i mimo bodovaný program. Není to atlet, který by startoval často, mítinky si vybírá. A je to i ekonomická otázka, ne každý na něj může dosáhnout. Ale počkejte na halovou sezonu, Karalis bude Duplantisovi určitě zatápět.“

Řecký tyčkař byl v Ostravě už v roce 2016 jako šestnáctiletý. Teď mu za výkon 608 centimetrů patří čtvrté místo v historických tabulkách.

„Poprvé k nám přijede nejlepší světová tyčkařka současnosti Katie Moon,“ upozornil Juck s tím, že rekord Tretry je 484 cm a její osobní 489. „Zvažujeme, že i ženská tyč bude pod hlavní tribunou jako mužská. Ale řešíme, co dát do sektoru tyčkařek, aby si i tam diváci přišli na své.“

Americká tyčkařka Katie Moonová se raduje z děleného titulu mistryně světa ve skoku o tyči.

Emmanouil Karalis ve finále tyčkařů na mistrovství světa v Tokiu.

Na Zlaté tretře by se měly objevit také bývalé atletické hvězdy. A to i v souvislosti s ředitelem mítinku Janem Železným, který zrovna 16. června bude slavit 60 let.

„Snažíme se mu sehnat ty nejatraktivnější gratulanty. Žijeme nadějí, že se vrátíme k tomu nejlepšímu , co tady bylo...“ uvedl Černošek.

Byť to neprozradil, jako host by mohl dorazit také Usain Bolt.

Gout Gout znovu v Ostravě

Na konci prosince plnoletý Australan Gout Gout letos poprvé startoval v Evropě. A bylo to právě v Ostravě.

„Chceme jeho příběh budovat,“ řekl Juck. „Zatím máme s ním i s jeho trenérkou a manažerem přátelské vztahy. Líbí se jim, že by mohl jít ve stopách Bolta i směrem k Ostravě. Otázkou je, zda bude dosahovat i takové výkony. Ale to, jakou už má image a že je to talent, dokazuje zkušenost z letošního mistrovství světa v Tokiu, kde nepostoupil do finále, a přesto mezi novináři byl o něj v mixzóně největší zájem.“

V Ostravě pochopitelně nebudou chybět ani nejlepší čeští atleti v čele s výškařem Janem Štefelou, tyčkařkou Amálií Švábíkovou a sprinterkou Karolínou Maňasovou.

Výškař Jan Štefela, vítěz ankety Atlet roku.

Ta loni Tretru vynechala kvůli zranění. „Na stovku jsem se dívala a o to víc mě mrzelo, že jsem nemohla startovat, protože hodně holek běželo pod jedenáct vteřin. Takže věřím, že kdybych mohla běžet, tak by mě vytáhly k velmi kvalitnímu času. Doufám, že příští rok si to vynahradím,“ usmála se Maňasová.

Příznivci atletiky si už na příští ročník Tretry koupili zhruba tři tisíce vstupenek. „Tolik jsme jich v tuto dobu ještě nikdy neprodali,“ podotkl Oldřich Zvolánek, šéf spolupořádajícího SSK Vítkovice.

„Budou Vánoce, a tak by bylo fajn, kdyby každý našel pod stromečkem jako dárek vstupenku na Zlatou tretru,“ řekla Amálie Švábíková, letošní vítězka soutěže tyčkařek na Tretře.

Dárkové vstupenky s osobním věnováním si zájemci budou moci koupit od pátku na webu mítinku.

Slavia mění sportovní úsek, do čela jdou Kovář s Marešem. Logický krok, řekl Tvrdík

Přemysl Kovář, nový sportovní ředitel Slavie (vpravo) společně s klubovým šéfem...

Dva dny po odchodu předchozího sportovního ředitele Jiřího Bílka oznamuje pražská Slavia nové vedení sportovního úseku. Přemysla Kováře doplní Jakub Mareš a rozdělí si kompetence po vzoru fungování...

15. prosince 2025

Dobeš zastavil hvězdy a uklidnil Montreal. Neposlouchám vás, vzkázal novinářům

Brankář Jakub Dobeš posílá kotouč o mantinel.

Šest minut uběhlo a bylo zle. Faulující Montreal se proti silné přesilovkové formaci Edmontonu v čele s Connorem McDavidem a Leonem Draisaitlem postavil na plné dvě minuty jen ve třech hráčích....

15. prosince 2025  12:47

