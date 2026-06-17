Six seven a luxus na dráze. Čekali jste snad něco jiného? hlásil rekordman Lyles

Markéta Plšková
  9:50
Už před závodem se divákům na Zlaté tretře předvedl ve velkém stylu. Nasedl do nablýskaného modrého auta, projel se po dráze, hecoval publikum, mával, vyplazoval jazyk... Zkrátka se předváděl. Přesně tak, jak to má rád. Pak americký sprinter Noah Lyles na neobvyklé trati 150 metrů vytvořil časem 14,67 nový světový rekord.
Noah Lyles zaběhl na Zlaté tretře nový světový rekord na trati 150 metrů.

Noah Lyles zaběhl na Zlaté tretře nový světový rekord na trati 150 metrů. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Noah Lyles zaběhl na Zlaté tretře nový světový rekord na trati 150 metrů.
Noah Lyles zaběhl na Zlaté tretře nový světový rekord na trati 150 metrů.
Noah Lyles zaběhl na Zlaté tretře nový světový rekord na trati 150 metrů.
Noah Lyles zaběhl na Zlaté tretře nový světový rekord na trati 150 metrů.
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Jen co proběhl cílem, dobře věděl, že svůj úkol v Ostravě splnil. Hned za ním přiběhl australský mladík Gout Gout, jeho hlavní vyzývatel v závodě, společně slavili, plácali si a bláznili. V první řadě tribuny hned u dráhy už se seskupovali fanoušci, kteří chtěli ulovit podpis čerstvého rekordmana.

Lyles některým z nich vyhověl, po chvilce už ale opět spěchal na místo činu.

Manuel si na Zlaté tretře opět překonala osobák! Lyles zaběhl světový rekord

Na světelné tabuli se vyjímalo oranžové číslo 14,67, vedle něho písmenka NEW WR, značící světový rekord. Osmadvacetiletý Američan s nimi pózoval fotografům, chvíli ukazoval do objektivu, pak vyplázl jazyk, pak jen sebevědomě postával.

Užíval si, že se může nazývat nejrychlejším mužem stopadesátimetrové trati. Už den před závodem přesvědčoval, že dosavadní maximum, o 25 setin pomalejší výkon Jamajčana Kishaneho Thompsona z letošního dubna, pro něj nepředstavuje žádnou výzvu.

A smělá prohlášení potvrdil.

Ano, stopadesátka sice nepatří mezi klasické atletické disciplíny, na vrcholných akcích byste ji nenašli. Největší český mítink je však podobnými kuriozitami proslulý, dříve v Ostravě na třístovce startoval legendární Usain Bolt. Zlatá tretra zkrátka ví, jak nalákat hvězdy.

Noah Lyles zaběhl na Zlaté tretře nový světový rekord na trati 150 metrů.
Noah Lyles zaběhl na Zlaté tretře nový světový rekord na trati 150 metrů.

A i sám Lyles naznačil, že by se klidně někdy vrátil. Mohl by se třeba předvést i na svých hlavních tratích 100 a 200 metrů, ze kterých má světové i olympijské medaile. I proto pro něj byla stopadesátka dobrou volbou, často ji totiž běhá v tréninku.

„Ale bez bloků,“ upozornil. Ty měli sprinteři v zatáčce, nicméně Lyles se s tím bez problémů popral.

Zájem o něj byl i několik minut po závodě obrovský. Když si ho zavolal jeho manažer sociálních sítích, který Lylese společně s dalšími čtyřmi lidmi v Ostravě doprovázel, aby podepsal malou fotečku, do chvíle se kolem nich seřadilo několik fotografů a kameramanů.

Každý chtěl mít jeho snímek. I na rozhovorech by Lyles strávil mnohem delší dobu, kdyby se ho na otázku zeptal každý, kdo o to stál. Ale organizátoři ho rychle zahnali do zázemí, aby se převlékl a na pódiu si znovu vyslechl, že svým výkonem ozdobil 65. ročník Zlaté tretry.

Noah Lyles zaběhl na Zlaté tretře nový světový rekord na trati 150 metrů.

Pravda, ještě předtím si s o deset let mladším Goutem neodpustili jednu trendy záležitost. Za čtrnáctkou bylo totiž v Lylesově času číslo 67, tedy six seven, což je zejména pro mladší generaci pokyn pro zběsilé máchání rukama.

I někteří diváci už předtím stejný pohyb dělali.

Závěr Zlaté tretry ozdobila velká americká show.

Ale jak Lyles hned provokativně psal na svém Instagramu: „Čekali jste snad něco jiného?“

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