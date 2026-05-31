Vodička hvězd Bisová o Tretře: Rozběhnu to Bolové. Birmingham by byla pohádka

Aby radosti nebylo málo, tak tento týden ovládla v osobním rekordu závod na 800 metrů na Memoriálu Ludvíka Daňka v Turnově.
„A kdybych se ještě dostala do nominace štafety na srpnové mistrovství světa v Birminghamu, byla by to pohádka,“ zasní se absolventka Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně.
K atletice jste se údajně dostala oklikou přes plavání, je to tak?
Ano, a k tomu jsem se jako holka věnovala triatlonu a aquatlonu. Ale protože jsem se chtěla zlepšit v běhu, tak jsem začala ve 12 letech chodit v rodném Ústí nad Labem na atletické tréninky. Důležité také bylo, že jsme tam měli skvělou partu, zatímco na plavání jsem si neměla s kým popovídat a byl tam až moc nudný „klídek“.
Jak jste se pak dostala do Kladna, které nyní na klubové úrovni reprezentujete?
Po gymnáziu v Ústí jsem tam šla studovat fyzioterapii. Tomuhle oboru bych se chtěla věnovat i v budoucnu; baví mě. Nechci ale skončit někde v nemocnici, ale spíš se věnovat sportovcům. Do kladenského atletického klubu TEPO navíc zrovna v té době přecházel i můj trenér Ladislav Lála, který je z Loun.
V mládežnických kategoriích jste sbírala poměrně dost medailí na republikových mistrovstvích, ale loni jste zazářila i mezi seniorkami, když jste skončila třetí v běhu na 800 metrů. Mířila jste takto vysoko?
Abych byla upřímná, tak ano. Na druhou stranu jsem na mistrovství republiky jela po několika náročných závodech, ve kterých jsem byla pacemaker (běžkyně, jejímž úkolem je táhnout pole a pomáhat elitním atletkám k ještě kvalitnějším časům, často i k rekordům – pozn. red), takže jsem už dost cítila únavu. Ačkoliv jsem nakonec útočila i na druhé místo, s bronzem jsem určitě spokojená.
Jak jste se vlastně dostala ke zmíněné roli vodiče? Ti nejlepší na světových mítincích prý za tuhle „černou práci“ berou velmi slušné peníze…
Začínala jsem s ní na závodech v České republice, postupně jsem se ovšem dostala až k jednomu polskému manažerovi, který zajišťuje vodiče na elitní evropské mítinky včetně Gold Tour nebo Diamantové ligy. Minulý rok jsem takhle dělala pacemakera v Lausanne a ve Stockholmu. Zpočátku jsem „tahala“ i tříkilometrové tratě, teď už ale hlavně osmistovku. Když o tom tak přemýšlím, tak v současné době je to můj hlavní finanční příjem, protože ještě studuji magisterský program (úsměv).
Nikola Bisová
Narodila se 23. srpna 2002 v Ústí nad Labem.
Na jaké „atletické zakázky“ se v nejbližší době chystáte?
V červnu bych měla na Zlaté tretře v Ostravě tahat Femke Bolovou, která tady nejspíš poběží výjimečně trať osm set metrů. A čekám teď také na potvrzení z Diamantové ligy ve Stockholmu, kde bych nejspíš měla dělat vodičku Keely Hodgkinsonové.
V současnosti se vám daří výborně kombinovat čtyřstovku s půlkou. Na jakou trať se chcete v budoucnu zaměřit?
Úplně v dětství jsem začínala s dlouhými tratěmi a dokonce jsem zkoušela i přespolní běh. Když jsem se ale dostala na stadion a na dráhu, tak jsem mezi žákyněmi měla největší úspěchy na tratích 800 metrů. V juniorských kategoriích se ze mě nicméně stala spíš sprinterka. No a aby těch změn nebylo málo, teď mi jde zase lépe půlka (úsměv).
Vraťme se o necelý měsíc nazpět do botswanského Gaborone, kde jste s ženskou čtvrtkařskou štafetou ve značně okleštěné sestavě postoupily do finále týmového klání World Relays a překvapivě si tak zajistily účast na mistrovství světa 2027. Jaká to pro vás byla zkušenost?
Úžasná. Už samotná nominace do týmu na World Relays pro mě byla úspěchem, byť jsem se s naší štafetou účastnila už letošního halového mistrovství světa. Pomohlo mi v uvozovkách i to, že se některé stabilní členky štafety zranily nebo daly přednost individuální přípravě. V samotném klíčovém rozběhu v Botswaně jsem se cítila dobře a myslím, že jsem svůj úsek zvládla nad očekávání. Následující den jsme sice ve finále trochu zvojtily předávku, ale to už jsme věděly, že postup máme jistý.
Začátkem tohoto týdne jste na prestižním Memoriálu Ludvíka Daňka v Turnově vyhrála půlku, navíc v novém osobním rekordu. Takže forma drží?
Vypadá to, že ano. Takový výkon jsem od sebe nečekala – především kvůli tomu, že jsem se v poslední době zaměřovala hlavně na trať 400 metrů, abych byla co nejvíce platná ve zmíněné štafetě. Teď už ale vyhlížím pondělní Memoriál Josefa Odložila na pražské Julisce a také se těším „domů“ na Kladenské memoriály. Uvidíme, jak to dopadne s mou účastí ve štafetě na srpnovém mistrovství světa v Birminghamu. Moc ráda bych v nominaci byla, ale rozhodnutí je samozřejmě na trenérech.