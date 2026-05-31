Vodička hvězd Bisová o Tretře: Rozběhnu to Bolové. Birmingham by byla pohádka

Aleš Kubelka
  10:00
Jistě, už její loňský bronz na mistrovství republiky leccos naznačoval. Ale že zažije takhle vydařený vstup do sezony, o tom atletka Nikola Bisová jen snila. Teprve třiadvacetiletá členka AC TEPO Kladno vyválčila na začátku května s Barborou Malíkovou, Terezií Táborskou a Lurdes Glorií Manuel v Botswaně překvapivý postup čtvrtkařské štafety na světový šampionát 2027.
Členka čtvrtkařské štafety Nikola Bisová poctivě zkoušela halu v Toruni. Se třemi parťačkami se předvede v neděli v poledne. | foto: Tomáš Kazda, MAFRA

Aby radosti nebylo málo, tak tento týden ovládla v osobním rekordu závod na 800 metrů na Memoriálu Ludvíka Daňka v Turnově.

„A kdybych se ještě dostala do nominace štafety na srpnové mistrovství světa v Birminghamu, byla by to pohádka,“ zasní se absolventka Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně.

K atletice jste se údajně dostala oklikou přes plavání, je to tak?
Ano, a k tomu jsem se jako holka věnovala triatlonu a aquatlonu. Ale protože jsem se chtěla zlepšit v běhu, tak jsem začala ve 12 letech chodit v rodném Ústí nad Labem na atletické tréninky. Důležité také bylo, že jsme tam měli skvělou partu, zatímco na plavání jsem si neměla s kým popovídat a byl tam až moc nudný „klídek“.

Jak jste se pak dostala do Kladna, které nyní na klubové úrovni reprezentujete?
Po gymnáziu v Ústí jsem tam šla studovat fyzioterapii. Tomuhle oboru bych se chtěla věnovat i v budoucnu; baví mě. Nechci ale skončit někde v nemocnici, ale spíš se věnovat sportovcům. Do kladenského atletického klubu TEPO navíc zrovna v té době přecházel i můj trenér Ladislav Lála, který je z Loun.

V mládežnických kategoriích jste sbírala poměrně dost medailí na republikových mistrovstvích, ale loni jste zazářila i mezi seniorkami, když jste skončila třetí v běhu na 800 metrů. Mířila jste takto vysoko?
Abych byla upřímná, tak ano. Na druhou stranu jsem na mistrovství republiky jela po několika náročných závodech, ve kterých jsem byla pacemaker (běžkyně, jejímž úkolem je táhnout pole a pomáhat elitním atletkám k ještě kvalitnějším časům, často i k rekordům – pozn. red), takže jsem už dost cítila únavu. Ačkoliv jsem nakonec útočila i na druhé místo, s bronzem jsem určitě spokojená.

Úspěšná česká štafeta na World Relays v Gaborone. Zleva Barbora Malíková, Nikola Bisová, Terezie Táborská a Lurdes Gloria Manuel.

Jak jste se vlastně dostala ke zmíněné roli vodiče? Ti nejlepší na světových mítincích prý za tuhle „černou práci“ berou velmi slušné peníze…
Začínala jsem s ní na závodech v České republice, postupně jsem se ovšem dostala až k jednomu polskému manažerovi, který zajišťuje vodiče na elitní evropské mítinky včetně Gold Tour nebo Diamantové ligy. Minulý rok jsem takhle dělala pacemakera v Lausanne a ve Stockholmu. Zpočátku jsem „tahala“ i tříkilometrové tratě, teď už ale hlavně osmistovku. Když o tom tak přemýšlím, tak v současné době je to můj hlavní finanční příjem, protože ještě studuji magisterský program (úsměv).

Nikola Bisová

Narodila se 23. srpna 2002 v Ústí nad Labem.

  • Je členkou A. C. TEPO Kladno.
  • Vystudovala bakalářský obor fyzioterapie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně.
  • Je juniorskou šampionkou ČR v běhu a držitelkou bronzu ze seniorského mistrovství ČR.
  • Na začátku května byla členkou čtvrtkařské štafety, která se v Botswaně kvalifikovala na MS 2027.
  • Mezi její koníčky patří lenošení a lakování nehtů.

Na jaké „atletické zakázky“ se v nejbližší době chystáte?
V červnu bych měla na Zlaté tretře v Ostravě tahat Femke Bolovou, která tady nejspíš poběží výjimečně trať osm set metrů. A čekám teď také na potvrzení z Diamantové ligy ve Stockholmu, kde bych nejspíš měla dělat vodičku Keely Hodgkinsonové.

V současnosti se vám daří výborně kombinovat čtyřstovku s půlkou. Na jakou trať se chcete v budoucnu zaměřit?
Úplně v dětství jsem začínala s dlouhými tratěmi a dokonce jsem zkoušela i přespolní běh. Když jsem se ale dostala na stadion a na dráhu, tak jsem mezi žákyněmi měla největší úspěchy na tratích 800 metrů. V juniorských kategoriích se ze mě nicméně stala spíš sprinterka. No a aby těch změn nebylo málo, teď mi jde zase lépe půlka (úsměv).

Vraťme se o necelý měsíc nazpět do botswanského Gaborone, kde jste s ženskou čtvrtkařskou štafetou ve značně okleštěné sestavě postoupily do finále týmového klání World Relays a překvapivě si tak zajistily účast na mistrovství světa 2027. Jaká to pro vás byla zkušenost?
Úžasná. Už samotná nominace do týmu na World Relays pro mě byla úspěchem, byť jsem se s naší štafetou účastnila už letošního halového mistrovství světa. Pomohlo mi v uvozovkách i to, že se některé stabilní členky štafety zranily nebo daly přednost individuální přípravě. V samotném klíčovém rozběhu v Botswaně jsem se cítila dobře a myslím, že jsem svůj úsek zvládla nad očekávání. Následující den jsme sice ve finále trochu zvojtily předávku, ale to už jsme věděly, že postup máme jistý.

Začátkem tohoto týdne jste na prestižním Memoriálu Ludvíka Daňka v Turnově vyhrála půlku, navíc v novém osobním rekordu. Takže forma drží?
Vypadá to, že ano. Takový výkon jsem od sebe nečekala – především kvůli tomu, že jsem se v poslední době zaměřovala hlavně na trať 400 metrů, abych byla co nejvíce platná ve zmíněné štafetě. Teď už ale vyhlížím pondělní Memoriál Josefa Odložila na pražské Julisce a také se těším „domů“ na Kladenské memoriály. Uvidíme, jak to dopadne s mou účastí ve štafetě na srpnovém mistrovství světa v Birminghamu. Moc ráda bych v nominaci byla, ale rozhodnutí je samozřejmě na trenérech.

MS v hokeji 2026: Program, výsledky, o zlato si zahraje Švýcarsko s Finskem

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Česko - Finsko 1:4. Dlouho nuda, pak smůla. Hokejisté na zpackaném MS končí

Zklamaní čeští hokejisté po porážce ve čtvrtfinále mistrovství světa

Tak málo na postup do bojů o medaile nestačí. Čeští hokejisté se sice ve čtvrtfinále proti Finsku nakonec probudili k energičtějšímu výkonu, ale kvůli bídné první polovině utkání ve čtvrtek prohráli...

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

Jasná výhra a navýšení vedení v pořadí MS. Evans triumfoval v Japonsku už potřetí

Elfyn Evans při Japonské rallye

Britský pilot Elfyn Evans z týmu Toyota vyhrál potřetí během čtyř let Japonskou rallye a zvýšil vedení v mistrovství světa v automobilových soutěžích. Po polovině šampionátu vede pětinásobný...

