Největší hvězdou Tretry bude sprinter Lyles, má atakovat rekord na 150 metrů

„Americký atlet je velký showman. Medailí už vybojoval dost, ale rekordů ještě příliš mnoho nezaběhl,“ uvedl manažer Tretry Alfonz Juck.
Lyles je úřadující olympijský vítěz a má osm titulů mistra světa. V Ostravě poběží netradičních 150 metrů.
„Snad zaútočí na nejlepší světový výkon,“ přeje si Juck. „O víkendu zaběhl jeho hlavní rival na stovce Jamajčan Kishane Thompson nový rekordní čas na dráze na sto padesát metrů 14,92 vteřiny. A právě jeho překonání bude Noahovým cílem na Tretře.“
Juck dodal, že organizátoři Tretry využívají toho, že letos není žádný vrchol, nekonají se olympijské hry ani mistrovství světa. „Američané tak mohou improvizovat. Lyles si sto padesát metrů sám vybral a chce zaběhnout světový rekord,“ dodal Juck.
„Jsem více na straně Jamajčanů, ale není to tak, že bych Lylesovi rekord nepřála,“ usmála se nejlepší česká sprinterka Karolína Maňasová z SSK Vítkovice. „Je to dvoustovkař, takže na stopadesátce bude mít co nabídnout, svěťák bude v ohrožení. A je fajn, když soupeří s Thompsonem.“
Český spolurekordman v běhu na 100 metrů Zdeněk Stromšík, jenž letos ukončil kariéru, je přesvědčený, že Lyles si nebude chtít nechat ujít možnost vylepšit nynější rekord.
„Lyles už běžel v roce 2024 sto padesát metrů za 14,41 vteřiny, ale bylo to na rovince, takže uvidíme, co pro něho bude znamenat zatáčka na dráze,“ řekl Stromšík, který zmíněnou trať běžel za 15,47 vteřiny. Dodal, že světový rekord na rovince drží Usain Bolt časem 14,35. „Dokážu si představit, že Lyles se na to bude připravovat.“
Z dalších skvělých atletů dorazí mimo jiné dva tyčkařští šampioni, Řek Emmanuil Karalis a Američanka Katie Moonová, ve výšce Ital Gianmarco Tamberi, na 110 metrů překážek Polák Jakub Szymanski a na stovce jeho krajanka Ewa Swobodová.