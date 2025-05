„Na tom dostat k nám Duplantise je nejtěžší vejít se do jeho volného termínu, neboť neskáče každý druhý den,“ uvedl manažer Zlaté tretry Alfonz Juck.

Přiznal, že letošní termín mítinku organizátoři přizpůsobili jiným možným startům Švéda, především v Diamantové lize. „A vyšlo to. Před námi bude závodit patnáctého června ve Stockholmu a pak až pátého července v Americe.“

Duplantis se na Tretře představí počtvrté.

„Je skvělé, že se znovu vrátím do Ostravy,“ vzkázal mistr světa, olympijský vítěz i světový rekordman přes pořadatele. „Je fajn, že skáčeme přímo pod hlavní tribunou, protože tak si užívám bezprostřední kontakt s fanoušky. Možná zaútočím i na rekord mítinku.“

Ten drží výkonem 612 centimetrů, jho světový rekord je o 15 centimetrů výš.

„Od roku 2017, kdy tady naposledy startoval Usain Bolt, tak hvězdné obsazení jako letos na Tretře nebylo. Budou tady ti nejlepší, jaké světová atletika má,“ upozornil Miroslav Černošek, majitel spolupořádající agentury TK Plus.

Opravdu?

Polská sprinterka Ewa Swobodová na mítinku Zlatá tretra v Ostravě.

„Ano. Třeba pokud jde o Duplantise, tak se snažíme držet trend, že tady máme nejlepšího atleta světa, jakým býval Bolt,“ potvrdil Juck, který připomněl už dříve ohlášené atlety: „Jakob Ingebrigtsen (poběží 1 500 metrů) tady už jednou byl, ale ještě nebyl takovou hvězdou jako nyní. Také Femke Bolová (400 metrů) tady běžela, ale ani ona tehdy neměla ten obrovský status jako teď. Jsme rádi, že tady budou tři momentálně nejlepší evropští atleti, ale i světové hvězdy, a k tomu kompletní česká špička. I ostatní disciplíny budou mít svá jména, i když už nepůjde o takové superstar. Ty však v dalších disciplínách neexistují.“

Z nastupující generace přijede australský sprinter Gout Gout.

„Jsem rád, že ho tady budeme mít, že pozná Tretru, pozná Ostravu, a věřím, že se mu tady bude líbit, že s ním začneme budovat vztah, aby se sem vracel každý rok,“ řekl Juck.

Sedmnáctiletý Gout má podle mnohých odborníků našlápnuto k tomu, aby se stal novým Boltem.

„Také si to myslíme, i když je před ním dlouhá cesta,“ podotkl Juck. „Pokud jde o jeho start na dvoustovce, nemohou být očekávání přehnaná. Přece jen je to mladý chlapec. Na takovém mezinárodním mítinku mimo Austrálii dosud nestartoval. Uvidíme, co to s ním udělá. Vím, že mnohé mítinky, které se nyní konají, o něj měly zájem, ale řekl, že ne, že se teď připravuje, takže jeho nejbližší start bude v Ostravě.“

Atleti budou mít v Ostravě nový povrch

Na Zlaté tretře se atleti utkají na opraveném povrchu, který po deseti letech čeká retoping. „Zaměstnanci speciální firmy zbrousí stávající povrch a na něj nastříkají dvoumilimetrovou vrstvu nového,“ přiblížil obnovu tartanu šéf spolupořádajícího SSK Vítkovice Oldřich Zvolánek. „Těšíme se, že to pomůže k lepším výkonům, že povrch, který zůstane červený, bude rychlejší.“

Alfonz Juck

Opravou projde plocha o rozloze devíti tisíc metrů čtverečních. Zástupci města, jemuž stadion patří, za to zaplatí přibližně 20 milionů korun.

Juck upozornil, že obnova povrchu je důležitá i vzhledem k certifikaci dráhy. „Nepůjde o výměnu celé dráhy, takže firma by vše měla bez problémů stihnout za necelý měsíc,“ uvedl. „Samozřejmě bude záležet i na počasí, ale vše by mělo klapnout, protože o víkendu před Tretrou bude na stadionu mistrovství republiky juniorů a dorostu.“