Zlatá tretra Ostrava opět zajiskří. Na startu budou Ingebrigtsen, Bolová a Gout

Jakob Ingebrigtsen se raduje z postupu do finále v běhu na 1500 metrů na mistrovství světa v Budapešti. | foto: Reuters

Ingebrigtsen bude na Tretře podruhé. Do Ostravy se vrátí po pěti letech.

„Ještě nevíme, v jaké disciplíně bude u nás startovat, rozhodne se po halovém mistrovství světa,“ uvedl manažer Tretry Alfonz Juck.

Bylo hodně těžké Nora do Ostravy nalákat?

„Složité je najít termín, protože o něj mají zájem všechny mítinky, takže není snadné, aby při všech Diamantových ligách zvolil Ostravu,“ odpověděl Juck. „Pořadatelé Tretry ale mají pověst, že jsou schopni zajistit atletům skvělé podmínky, a nejen ekonomické. Navíc si pamatuje rok 2020, kdy jsme od něj čekali rychlejší čas.“

Tehdy vyhrál patnáctistovku časem 3:33,92 minuty, přičemž jeho nynější rekord je 3:26,73 z roku 2024.

Juck upozornil, že Ingebrigtsen při každém startu uvažuje o světovém rekordu. Ten drží na 3 000 a 2 000 metrů. Evropským rekordmanem je na 1 500 a 5 000 metrů. „Před Tretrou poběží v Oslu pět tisíc metrů,“ dodal Juck. „Každopádně se máme na co těšit.“

A to i v případě Nizozemky Femke Bolové, olympijské vítězky ve štafetě, mistryně světa a Evropy venku i v hale.

„Je to rovněž atletka, po níž touží na všech mítincích. Je specialistka na překážky, ale v Ostravě poběží hladkou čtyřstovku s Manuel, která je s ní nově v jedné tréninkové skupině,“ zmínil Alfonz Juck nadějnou čtvrtkařku, která o víkendu na halovém mistrovství Evropy byla finišmenkou bronzové české štafety na 4 x 400 metrů.

Nizozemka Femke Bolová dobíhá do cíle štafety na 4 x 400 metrů.

Na Tretře poběží i její další členky – Tereza Petržilková, Lada Vondrová a Nikoleta Jíchová, ta svých 400 metrů překážek.

Na startu v Ostravě bude i sedmnáctiletý Gout Gout, jehož experti přirovnávají k Usainu Boltovi.

„Představí se na dvoustovce, kterou už v šestnácti letech zaběhl za 20,04 vteřiny. Tak rychlý v tom věku nebyl ani Bolt,“ podotkl Alfonz Juck. „A do začátku Tretry slibuje, že dvacet vteřin překoná. To by mohlo znamenat, že v Ostravě zaútočí na Boltův rekord mítinku.“ Ten je 19,83 z roku 2008.

„A představte si,“ dodal Juck, „že pro Gouta to bude první profesionální start v Evropě. A bude v Ostravě.“

Majitel pořádající agentury TK Plus Miroslav Černošek upozornil, že náklady Zlaté tretry Ostrava jdou neustále nahoru. Odhaduje, že letošní rozpočet bude atakovat 30 milionů korun.

Šestnáctiletý talent Gout Gout se raduje z výhry na australském školním šampionátu.

„Vzhledem k tomu, že nemluvíme ještě o všech hvězdách, které by měly dorazit, bude letošek ekonomicky o něco náročnější. Chceme, aby nadcházející ročník vstoupil do dějin, aby tady byli ti nejlepší z nejlepších,“ prohlásil Černošek.

„Máme nachystané i další hvězdy, ale o koho jde prozradíme během dubna a května,“ slíbil Alfonz Juck.

Vstupenky v cenách od 190 do 1 500 korun jsou už nyní k dostání na webu mítinku.